Весна, як завжди, непередбачувана

Найближчими вихідними в Україні дощитиме і буде прохолодно

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко. Зокрема 14 березня, у суботу у багатьох областях країни слід чекати рясних опадів:

«На Заході, Півночі, на Харківщині, Луганщині очікується дощ, можливий мокрий сніг». Синоптик попередила також і про сильний вітер й похолодання:

«Від +4 до +9 градусів». На Сході ж, Півдні та у більшості центральних областей буде суха погода, у цих регіонах буде тепліше:

«Від +9 до +15 градусів».

А от антициклон Helge запанує в Україні в неділю, тому скрізь передбачається суха повітряна маса:

«І головне в цій карантинній ситуації - сонце, яке трохи допомогає боротися з вірусом. Хоча посилиться похолодання вночі до невеликих морозів», - зазначає синоптик. Щоправда 15 березня вдень очікується від +2 до +8 градусів.

У столиці України найближчими вихідними також слід чекати на похолодання:

«До +6 градусів, сильний вітер, дощ, навіть можливо з мокрим снігом». А у неділю вночі взагалі буде мороз, вдень холодно, лише +2 градуси:

«Сухо й сонячно».

Відомо також, що наступний тиждень принесе в Україну знову потепління, а на наступні вихідні знову похолодає:

«Ось такі карантинні і синоптичні гойдалки нас чекають», - підсумували синоптик.

Нагадаємо, що в Києві побито столітні рекорди по температурі повітря. 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, чого не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

Високий температурний фон привів і до найтеплішою за 140 років ночі на середу. Температура під ранок не опустилася нижче 4,8 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд 1995 року на 1,2 градусів.

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Новий абсолютний по температурі рекорд у березні належить Харкову. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Про це інформує сайт "Кліматичний моніторинг".

Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

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