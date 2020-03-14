Погода в Україні 14 березня продовжить псуватися і навіть «порадує» українців дощем і снігом

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, на більшій частині України в суботу очікується хмарна погода. Крім того, температура в країні продовжить знижуватися. Також повідомляється, що на сході країни очікується невеликий дощ, а на півночі і північному заході пройде мокрий сніг.

На півночі і в західних регіонах температура повітря в середньому становитиме +7 градусів, а от вночі похолодає до +2.

На сході вдень очікується +7...+11 градусів, а вночі температура опуститься до +2...+6.

Найтепліше буде на півдні, де вдень повітря прогріється до +14 градусів, а вночі температура становитиме від +5 до +7 градусів.

У центральних областях вдень очікується близько 8 градусів тепла, а вночі від +2 до +4.

У Києві вдень температура складе +5...+7 градусів, а вночі - +2...+4. У столиці також пройде мокрий сніг.

Також синоптики попереджають, що в суботу очікується сильний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

Раніше ми писали про те, що Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) прогнозує, що найближчі місяці будуть аномально теплими в північній півкулі.

При цьому, не обійдуть ці зміни клімату і Україну, стверджує географ-метеоролог Віра Балабух.

Як зазначила експерт, існує велика ймовірність того, що характерні для 2019 року процеси проявлятися і в нинішньому році. При цьому потепління на території нашої країни відбувається більш високими темпами, ніж у цілому на планеті. А в останні роки тільки посилюється.

"Зима 2019-2020 років дійсно здивувала тривалістю аномального тепла. Це явище потрібно досліджувати", – каже Балабух.

Вона припускає, що причиною цього стала аномально висока температура Атлантичного океану і потужний циклон в районі північного полюса.

"Температура води в Атлантиці в 2019 році була високою і залишається аномально високою зараз. Океан вже прогрілося до глибини двох кілометрів!" – наголосила метеоролог.

Нагадаємо, нова аномалія обрушиться на Україну, про нормальну погоду можна забути.

Як повідомляла Politeka, люта стихія зіпсує українцям вихідні, похолодання і сніг повертаються.

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