В связи с общенациональным карантином из-за коронавируса авиакомпания МАУ полностью закрывает регулярное авиасообщение в Украине

Об этом информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Согласно сообщению компании, это произойдет в 00:00 часов в ночь с 16 на 17 марта.

«Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до сих пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения», – говорится в сообщении.

Тем украинцам, которые не успеют вернуться домой до этого времени, следует обратиться в украинское консульство в стране пребывания. Их доставят домой отдельными нерегулярными рейсами.

Также в компании предупредили о том, что на регулярных рейсах МАУ 15 и 16 марта количество свободных мест ограничено, что следует учитывать тем, кто собрался срочно возвращаться домой, и отнестись к этому с пониманием.

Порядок переоформления авиабилетов пассажиров, рейсы которых отменяются, будет размещен на сайте МАУ www.flyuia.com в ближайшее время. Расписание рейсов, которые будут возобновлены, также будет доступно после отмены запрета на авиасообщение.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности сообщил, что сейчас с авиакомпаниями ведутся переговоры, чтобы те не пытались компенсировать будущие убытки, подняв цены на билеты.

Ограничения затронут и пункты пропуска на границе. 107 из них приостанавливают свою работу до 3 апреля, а 123 пока будут работать в прежнем режиме. Эту информацию озвучил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он уточнил, что закрыты те пункты, где был самый небольшой пассажиропоток.

Ранее мы рассказывали, что министр иностранных дел Арсен Аваков рассказал о мерах, которые будут применяться к тем, кто захочет нажиться на коронавирусе. Спекулянтов, желающих заработать на дефицитных масках и средствах защиты, будут «жестко наказывать».

Напомним, Украина закрывает границы, озвучено точное время.

Как сообщала Politeka, украинцам на карантине начнут выдавать соцпомощь, но получат не все: формула расчета.

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