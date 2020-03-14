Ще недавно тепла і навіть місцями літня погода зміниться серйозним похолоданням

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє відомий український синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.

За допомогою фото вона показала, як в Україну заходить арктичний холод, що вже 15 березня відчують на собі всі без винятку.

У зв'язку з приходом циклону температура повітря опуститься від нуля до шести градусів морозу, а вдень очікується від одного до семи градусів тепла. У південній часті країни звечора буде від нуля до чотирьох градусів тепла, вдень повітря прогріється до трьох – восьми градусів вище нуля.

У східних регіонах і в Сумській області синоптик прогнозує мокрий сніг, місцями з дощем, і сильний північний вітер.

«На решті території України у неділю, якраз посередині березня, між іншим, антициклон Helge приведе суху сонячну погоду. Але не забувайте, що буде холодно, одягайтеся тепло», – попереджає Діденко.

У столиці України неділя буде сухою, сонячною і холодною. Вночі темпрература повітря опуститься до чотирьох градусів морозу, вдень прогріється до трьох градусів тепла.

У середині тижня Діденко обіцяє потепління, яке вже в наступні вихідні знову зміниться на похолодання.

«Весна бурхливими подіями компенсує мляву невиразну зиму. Головне, щоб не заносило сильно не в ту сторону», – наголосила вона.

Раніше ми повідомляли, що в суботу, 14 березня, на Київ обрушився шквальний вітер, який виявився сильнішим, ніж очікувалося

У мережі з'явилося відео, як столичний суботній вітер колише будівельну люльку. На кадрах видно, як вона облітає будівлю і врізається в стіну з вікном.

Нагадаємо, в Україну увірвуться холод і сніг, про весну можна забути.

Як повідомляла Politeka, люта стихія зіпсує українцям вихідні, похолодання і сніг повертаються.

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