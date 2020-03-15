Синоптики передають похолодання в Україні на неділю

Температура 15 березня очікується вночі у всіх областях, крім південних, мінусовій. Градусник покаже до -5 градусів, а на півдні температура становитиме від 1 до 4 градусів. Про це пише Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.

Вдень температура буде 4-7 градусів на півдні, 3-5 на півночі, 3-6 на сході і 3-8 на заході.

впродовж дня буде у всіх областях мінлива хмарність. Метеорологічних попереджень на неділю, 15 березня, немає.

Раніше ми повідомляли,. що в Києві 14 березня, в суботу, вирує шквальний вітер, який виявився сильнішим, ніж очікувалося.

У мережі з'явилося відео, як столичний суботній вітер колише будівельну люльку. На кадрах видно, як вона облітає будівлю і врізається в стіну з вікном. Невідомо, чи були на цей момент в ній люди.

З'явилася додатково інформація, що в суботу, 14 березня, в Києві в обід пішов сніг. На той момент в столиці було близько шести градусів тепла. Він пройшов у різних районах, але швидко припинився.

Погода здивувала місцевих жителів. Деякі навіть подумали, що йде град, але все виявилося інакше.

Повідомлялося, що в найближчому майбутньому Одеську область чекають серйозні зміни клімату.

Невтішний прогноз озвучив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

За його словами, глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій. Професор розповів, що до 2050 року Одеську область чекають серйозні кліматичні зміни.

"Перше, це перехід клімату в Одеській області в полузасушливую зону. Друге, це зменшення прісно-водних ресурсів в Одеській області приблизно на 40%. Третє, це підвищення рівня світового океану і затоплення деяких ділянок прибережної зони, що в свою чергу призведе до різкого посилення зсувних процесів", - повідомив він.

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