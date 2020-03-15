Синоптики передают похолодание в Украине на воскресенье

Температура 15 марта ожидается ночью во всех областях, кроме южных, минусовой. Градусник покажет до -5 градусов, а на юге температура составит от 1 до 4 градусов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Днем температура будет 4-7 градусов на юге, 3-5 на севере, 3-6 на востоке и 3-8 на западе.

На протяжении дня будет во всех областях переменная облачность. Метеорологических предупреждений на воскресенье, 15 марта, нет.

Ранее мы сообщали,. что в Киеве 14 марта, в субботу, бушует шквальный ветер, который оказался сильнее, чем ожидалось.

В сети появилось видео, как столичный субботний ветер колышет строительную люльку. На кадрах заметно, как она облетает здание и врезается в стену с окном. Неизвестно, были ли на этот момент в ней люди.

Появилась дополнительно информация, что в субботу, 14 марта, в Киеве в обед пошел снег. На тот момент в столице было около шести градусов тепла. Он прошел в разных районах, но быстро прекратился.

Погода удивила местных жителей. Некоторые даже подумали, что идет град, но оказалось все иначе.

Сообщалось, что в ближайшем будущем Одесскую область ждут серьезные изменения климата.

Неутешительный прогноз озвучил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

По его словам, глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Профессор рассказал, что до 2050 года Одесскую область ждут серьезные климатические перемены.

"Первое, это переход климата в Одесской области в полузасушливую зону. Второе, это уменьшение пресно-водных ресурсов в Одесской области примерно на 40%. Третье, это повышение уровня мирового океана и затопление некоторых участков прибрежной зоны, что в свою очередь приведет к резкому усилению оползневых процессов", - сообщил он.

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