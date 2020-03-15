Фахівці розповіли, що чекає на українців, якщо скасувати медичну реформу

Про це пише " Сегодня" .

Якщо медреформу в 2020 році перенесуть або навіть скасовувати, то таким чином люди опиняться без медичної допомоги, так як держава скасує фінансування.

Якщо хворі будуть лікуватися в лікарні, то медзаклад буде отримувати гроші. При цьому, чим більше наданих медпослуг, тим більше фінансування. Від нового способу розподілу грошей втратять ті лікарні, які люди обходять стороною.

Зокрема, Вознесенська багатопрофільна лікарня в Миколаївській області, крім свого району, приймає пацієнтів ще з п'яти. Це плюс 120 тисяч осіб. Їх лікування ніхто не оплачує, але відмовити їм медики теж не можуть.

Як розповіли лікарі, чотири роки тому медзаклад було звичайною районною лікарнею. На старт реформи місцева влада знайшла інвесторів і вклали в установу гроші. Купили сучасний комп'ютерний томограф, ангіограф, ендоскопічне обладнання, апарати УЗД, машину екстреної допомоги повної комплектації і так далі.

"Що може бути гірше, ніж якщо нічого не міняти. Є тільки ризик, що ми залишимося в нинішній ситуації", – розповів медик.

У той же час глава комітету, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заспокоїв українців, що реформу ніхто не збирається скасовувати. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Медреформу ніхто не переносить і не скасовує. Реформа триває, а медична допомога населенню має бути безкоштовною і доступною. (...) Ми повинні говорити про стратегії нової медицини, про механізми трансформації системи охорони здоров'я, про необхідні корективи, але ніяк не про повернення до неефективною, застаріла і, по суті, нежиттєздатною системі", – зазначив політик.

Раніше ми розповідали про те, що українцям почнуть видавати електронні лікарняні.

У Кабміні очікують, що дане нововведення дасть можливість позбутися фальшивих лікарняних, а також від потреби відвідувати лікарню/поліклініку для того, щоб "закрити" лікарняний.

Запуск видачі електронних лікарняних запланований на 1 квітня 2020 року.

При цьому відомості про пацієнта будуть потрапляти в Фонд соцстраху і до роботодавців в автоматичному порядку і набагато швидше. Передбачається, що електронні лікарняні істотно скоротять потребу в бланках суворої звітності.

Нагадаємо, лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.

Як писала Politeka, лікар з Києва на своєму прикладі розкрила жахи медреформи.

Також Politeka повідомляла, за що українцям доведеться платити після медреформи.