Погода в Україні на Великдень неприємно здивує, країну накриють сильні заморозки, але дощів не передбачається

Про це свідчить прогноз від синоптика Леоніда Горбаня, передає Сьогодні.

Так, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання. У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

Інше думку висловив синоптик Володимир Деркач. Згідно з його прогнозом, у серпні температура буде підвищуватися. У першій частині місяця можливі заморозки, однак на Великдень очікується потепління і легковажність.

Раніше ми повідомляли,. що в Києві 14 березня, в суботу, вирує шквальний вітер, який виявився сильнішим, ніж очікувалося.

У мережі з'явилося відео, як столичний суботній вітер колише будівельну люльку. На кадрах видно, як вона облітає будівлю і врізається в стіну з вікном. Невідомо, чи були на цей момент в ній люди.

З'явилася додатково інформація, що в суботу, 14 березня, в Києві в обід пішов сніг. На той момент в столиці було близько шести градусів тепла. Він пройшов у різних районах, але швидко припинився.

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