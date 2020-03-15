Погода в Украине на Пасху неприятно удивит, страну накроют сильнейшие заморозки, но дождей не предвидится

Об этом свидетельствует прогноз от синоптика Леонида Горбаня, передает Today.

Так, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Вначале апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание. В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

Иное мнение высказал синоптик Владимир Деркач. Согласно его прогнозу, в августе температура будет повышаться. В первой части месяца возможны заморозки, однако на Пасху ожидается потепление и ветреность.

Ранее мы сообщали,. что в Киеве 14 марта, в субботу, бушует шквальный ветер, который оказался сильнее, чем ожидалось.

В сети появилось видео, как столичный субботний ветер колышет строительную люльку. На кадрах заметно, как она облетает здание и врезается в стену с окном. Неизвестно, были ли на этот момент в ней люди.

Появилась дополнительно информация, что в субботу, 14 марта, в Киеве в обед пошел снег. На тот момент в столице было около шести градусов тепла. Он прошел в разных районах, но быстро прекратился.

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