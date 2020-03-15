Україна потрапила у скандал через торгівлі медичними масками, які продала за валюту

Як повідомляє Politeka , слова чиновника приводить ta3.

«.. за маски йде величезна війна... Ми конкуруємо з кожною країною на загальному ринку... Словаччина вже мала резервацію 2 млн. масок на Україні... Умовою була готівка... Ми вже підготували готівкою 1,2 млн.€ в портфелі, щоб сісти в державний спеціалі (мався на увазі державний літак влади) і просто полетіти за ними. Прийшов туди перекупник з Німеччини, який всю партію оплатив і перекупив...», - зазначив він.

Як відомо, влада України заборонили експорт медичного обладнання і засобів.

До цього ми писали, що неякі столичні супермаркети вирішили заробити на паніці через коронавіруса. Відповідний знімок розмістив юрист і блогер Михайло Шнайдер.



"Це вже ДНО? Або все-таки нам ще є куди падати?", - він підписав свій пост.



На кадрах видно, що на пачці з 5 пов'язок варто цінник в 115 гривень.

У магазині також вказали, що це акційний товар, однак, де тут акція – невідомо.

Подібний "маркетинговий хід" користувачі мережі не оцінили.

Крім того, ми розповідали, що відомий український педіатр Євген Комаровський розклав по поличках хвилююче укпаїнців питання: чи варто бігти в аптеку за захисними масками внаслідок спалаху коронавірусу.

Так, доктор підкреслив, що здоровій людині носити маску потрібно тільки в тому, випадку, якщо вона контактує з людиною із підозрою на COVID-19. Також маску слід надягати людині, яка кашляє і чхає.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

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