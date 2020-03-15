В Україні збираються жорстко карати тих, хто не буде дотримуватися карантину по коронавирусу

Відповідний документ з пропозиціями оприлюднений на сайті МВС України, передає Politeka

Зокрема, у МВС пропонують доповнити Кримінальний кодекс трьома новими статтями і карати кримінальною відповідальністю за "Зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою" (стаття 1301).

"Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження особливо небезпечною або небезпечною інфекційною хворобою, карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років", — йдеться в документі.

Крім того, пропонується карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухилення від лікування осіб, стосовно яких є достатні дані про те, що вони хворі на особливо небезпечної або небезпечною інфекційною хворобою, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Також, за самовільне залишення місця обсервації (карантину), особою, на яку було укладено установами охорони здоров'я у зв'язку з необхідністю виключення або підтвердження зараження або захворювання цієї особи особливо небезпечним або небезпечною інфекційною хворобою, пропонується карати позбавленням волі на строк до 3 років.

При цьому у Верховній Раді найближчим часом буде розглянуто законопроект на позачерговому засіданні.

Як відомо, Україна з 17 березня закриває кордони для іноземців, щоб зупинити поширення коронавіруса. Українців, які захочуть повернутися додому, будуть впускати в країну.

Станом на 15 березня у світі зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Найбільше хворих у Китаї, Італії, Ірані та Південної Кореї. В Європі і США рахунок йде на тисячі заражених.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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