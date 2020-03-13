Коронавирус, який охоплює все більше країн, може піти на спад до червня цього року

Якщо ж деякі держави не сприймуть всерйоз загрозу пандемії і не вдадуться до відповідних заходів для захисту від поширення захворювання, вона може тривати далі. Таку заяву зробив глава спеціальної експертної комісії Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР і провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань, передає Сommercial Times.

Настання теплої пори року допоможе сповільнити поширення вірусу, який боїться високих температур. Однак, уточнив він, його прогноз по спаду захворюваності може мати місце лише за умови, що всі країни вживатимут всіх необхідних заходыв для захисту.

Чиновник закликав держави дотримуватись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і докладати максимальних зусиль для боротьби з епідемією коронавірусної пневмонії, а також співпрацювати з метою пошуків ефективних засобів лікування вірусу.

За його словами, розробити ліки або знайти рішення проблеми протягом двох місяців неможливо.

До речі, мало хто знає, що Чжун Наньшань отримав світове визнання в 2003 році, коли допоміг подолати спалах іншої смертельної хвороби - SARS

На даний випадки коронавіруса вже підтверджені в більш ніж ста країнах. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, заражені понад 118 тисяч осіб, з яких померло 4,3 тис. хворих. Найбільше летальних випадків серед людей похилого віку, а також серед тих, у кого коронавірус «наклався» на супутні захворювання.

Як відомо, в Україні кількість заражених коронавірусом Covid-19 зросла. Зафіксовано два нових випадки – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.

Тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.

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