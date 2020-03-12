Пандемія коронавіруса: з'явилася термінова заява ВООЗ, кількість жертв стрімко зростає

Новий штам коронавіруса Covid-19 отримав новий статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в зв'язку з чим країни закликає активно боротися з ним.

«Відповідно до нашого висновку, Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію», - йдеться в повідомленні.

При цьому ВООЗ уточнили, що статус пандемії не змінює їх прогнозу щодо небезпеки нового штаму коронавіруса. Також це не звільняє влади країн від обов'язків протидіяти хворобі.

«Ми ніколи раніше не бачили пандемії, викликаної #коронавірусом. І ми ніколи раніше не бачили пандемії, яку можна було б контролювати одночасно. ВООЗ працює в режимі повного реагування з тих пір, як ми були повідомлені про перші випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Том Генкс з дружиною заразилися коронавірусом в Австралії

63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли в Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, написав актор у Instagram.

Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

"Ми відчували себе трохи втомленими, як при застуді, були також болю в тілі. У Рити був невеликий озноб, який то зникав, то з'являвся. Була також невелика температура. Як годиться, ми обоє пройшли тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними ", – написав знаменитий актор.

У заяві кіностудії Warner Bros. говориться, що компанія співпрацює з владою Австралії, щоб встановити тих, хто міг контактувати з хворим актором.

Українці штурмують магазини і біжать з міст

Українці активно обговорюють можливу епідемію коронавіруса в країні, в той час як у Німеччині готуються до того, що хвороба може вразити 70% населення.

З таким невтішним заявою виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона звернула увагу на те, що лікарі досі не винайшли ліки від смертоносного вірусу, який зародився в Китаї.

Українці активно обговорюють її слова і ситуацію в цілому. При цьому деякі планують перечекати епідемію, сховавшись від вірусу в сільській місцевості.

У той же час кияни вже починають змітати все з полиць магазинів на тлі новин про карантин в Україні. Відповідні кадри з'являються в соцмережах. Відзначається, що в столичних магазинах до вечора утворилися величезні черги.

НБУ попередив українців про різкий стрибок курсу валют, долар нещадний: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 12 березня різко здивує всіх, гривня здасть позиції на всіх фронтах.

Так, за сто доларів потрібно буде віддати 2562,4 гривні (+31,05). Ще гірша ситуація буде складатися з курсом євро: за сто купюр доведеться віддати 2904,99 гривень (+30,83).

Крім того, в НБУ також уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався по 2558,01 гривні.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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