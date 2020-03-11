Українці активно обговорюють можливу епідемію коронавірусу в країні, в той час як у Німеччині готуються до того, що хвороба може вразити 70% населення

З такою невтішною заявою виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона звернула увагу на те, що лікарі досі не винайшли ліки від смертоносного вірусу, який зародився в Китаї. На думку Меркель, через це зупинити епідемію людству буде вкрай складно.

«Так як вірус поширюється, а у людей немає імунітету і не існує терапії, від 60 до 70% населення будуть заражені. Всі зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я за рахунок уповільнення поширення вірусу. Мова йде про те, щоб виграти час», - заявила канцлер.

Українці активно обговорюють її слова і ситуацію в цілому. При цьому деякі планують перечекати епідемію, сховавшись від вірусу в сільській місцевості.

«Пішов жерти цибулю з самогоном», «Краще закупитися продуктами і консервами і пересидіти десь пів рочки в глухому селі поки все стихне», «70% хммм Таке заявити на весь світ!!! Значить вони знають те, чого не кажуть людям, тобто біда конкретна», - пишуть люди.

У той же час кияни вже починають змітати все з полиць магазинів на тлі новин про карантин в Україні. Відповідні кадри з'являються в соцмережах. Відзначається, що в столичних магазинах до вечора утворилися величезні черги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавіруса в країні.

Про це 11 березня оголосив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з введенням карантину через спалах коронавірусу у світі.

Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з і в Італії, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.

Під час свого виступу прем'єр заявив, що на сьогоднішній день не йде мова про те, що епідемія коронавіруса може обійти Україну стороною. За словами Шмигаля, вся надія на те, що до літа ситуація нормалізується.

Нагадаємо, в Україні оголошено карантин: головні зміни і заборони з 12 березня.

Як повідомляла Politeka, епідемія коронавірусу: в Борисполі приземлився "підозрілий" літак.

Також Politeka писала, що українців розлютило введення карантину в Києві, гримить скандал: «Справа не у вірусі».