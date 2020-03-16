Известный астролог Влад Росс считает, что апрель – переломный месяц в борьбе с коронавирусом

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Politeka. Он отметил, что ученые из Голландии сделали важное открытие, поэтому лекарство от пандемии найдено.

Напомним, что ученые в Нидерландах первыми в мире обнаружили антитело, которое способно блокировать коронавирус. Открытие было сделано еще во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Как только ученые получили штаммы нового коронавируса, они начали работать над лекарствами против него. Пока что это только открытие ученых, которое приведет к созданию лекарства против коронавируса. Правда, этот процесс не очень быстрый.

Украинцы в комментариях под постом Росса отметили, что лекарство, на самом деле, ищут и разрабатывают в разных странах.

«Лекарство действительно найдено и нашли его китайцы. Во-первых, кровь переболевших людей плюс очень дорогие препараты которыми лечат СПИД», «Самое дешёвое лекарство - это спирто содержащие напитки - ополаскиваем носоглотку, промываем слабым раствором глаза и живём долго и счастливо. Спирт разрушает оболочку, любого вируса, и будьте мне здоровы», «Лекарство много стран разрабатывают. Вот Германия тоже имеет вакцину, которую нужно еще проверить. США просили учёных Германии делать это только в Америке и только для них, они отказались. Кто кого опередит и помогут ли другим странам», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Росс поделился информацией, когда жизнь в Украине вернется в нормальное русло. По его словам, как только столбики термометра поднимутся выше 20 градусов тепла, вирус исчезнет. Росс отметил, что меньше всего вирус распространен в жарких странах, потому что он не способен переносить теплую погоду.

«Все люди, которые боятся столкнуться с коронавирусом могут переждать эпидемию в жарких странах. Идеально для этого подойдут Египет и Объединенные Арабские Эмираты», - заявил Росс.

Тем временем, в мире заболело уже более 169 тысяч человек. Больше всего людей заболело в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. Эпидемия активно распространяется в Европе и США.

Напомним, что украинцы штурмуют магазины и бегут из городов: кадры и подробности происходящего.

Как сообщала Politeka, найдено лекарство от коронавируса: ученые сделали прорыв, болезнь будет побеждена.

Также Politeka сообщала, что легендарный врач сообщил, когда коронавирус начнет исчезать: осталось совсем недолго.