Нідерландські вчені зробили важливе відкриття, яке допоможе швидше знайти ліки від коронавірусу Covid-19

Як повідомляє Politeka, про дослідження вчених розповіло NOS.

«Це перше відоме нам антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано для виготовлення ліків, які надійдуть у продаж», - зазначив роттердамський професор клітинної біології Франк Гросфелд.

Також вчений розповів, що тепер антитіло повинні протестувати на людину. На це піде кілька місяців. На даний момент, вчені повинні отримати дозвіл від інших вчених.

Більше того, говорити про ефективність антитіла поки ран, оскільки головним чинником боротьби з хворобою є профілактика, а не лікування.

Як відомо, Україна з 17 березня закриває кордони для іноземців, щоб зупинити поширення коронавіруса. Українців, які захочуть повернутися додому, будуть впускати в країну.

Станом на 15 березня у світі зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Найбільше хворих у Китаї, Італії, Ірані та Південної Кореї. В Європі і США рахунок йде на тисячі заражених.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення: що зміниться з 17 березня.