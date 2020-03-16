Реальна кількість хворих коронавірусом в Україні набагато більше, ніж офіційна

До такого висновку прийшли журналісти ТСН. Як повідомляється в сюжеті, реальна ситуація скоріш за все перевищує офіційну статистику, оскільки велика кількість заражень можуть просто не діагностувати.

Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок від коронавіруса – це близько 400 заражених людей. Враховуючи, що 71-річна пенсіонерка, яка померла від коронавіруса в Житомирській області, довгий час не зверталася до лікарів, приймала гостей і відвідувала церкву, кількість хворих могла серйозно зрости.

При цьому, близько 25% людей можуть заразитися від переносників вірусу, у яких навіть не виявляються симптоми.

На даний момент в Україні зафіксовано 5 підтверджених випадків коронавіруса. Це при тому, що в Європі рахунок йде на тисячі хворих. Так, в Італії станом на 16 березня майже 25 тисяч хворих, в Іспанії – майже 8 тисяч осіб, у Франції – 5,5 тисяч хворих. У сусідній Польщі, де найбільше українських заробітчан, вже 125 підтверджених випадків коронавіруса. В Єгипті, де до цих пір знаходяться тисячі українців, вже 126 підтверджених випадків коронавіруса.

Епідеміологи зазначають, що єдиний спосіб стримати епідемію в Україні та не допустити зростання кількості хворих в геометричній прогресії – це карантин. Якщо карантину не дотримуватися, стрибок з декількох хворих до декількох тисяч може відбутися за лічені дні, як це сталося в Італії.

Додамо, що найбільше коронавірус загрожує літнім людям. У зоні ризику люди, старше 65 років. У зв'язку з цим, МОЗ просить пенсіонерів не виходити на вулиці без крайньої необхідності, не знаходиться в місцях скупчення людей.

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