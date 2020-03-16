Що тепер не зможуть робити українці

З-за загрози поширення коронавіруса Covid-19 в українських містах вводяться жорсткі карантинні заходи: працювати будуть тільки продуктові магазини, аптеки та заправки

На карантин міста йдуть з завтрашнього дня, 17 березня.

Спеціальні заходи вводять в Запоріжжі, Миколаєві, Тернополі, Полтаві, Івано-Франківську, Ужгороді та Рівному.

Раніше про карантин повідомили в Києві, Львові та Одесі.

Зазначимо, нові заходи передбачають припинення роботи об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних; фітнес - клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

торгово - розважальних центрів;

всіх ринків.

При цьому комунальний і громадський транспорт буде працювати в штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що сотні українців не можуть повернутися додому з-за ситуації з коронавірусом. На польсько-українському кордоні працюють лише три пункти пропуску – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краковець".

Як повідомлялося, опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила близько сотні пунктів пропускних пунктів на кордоні з-за карантину у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Зазначимо, станом на ранок 16 березня в Україні вже 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1 летальний випадок) області.

Нові випадки зараження коронавірусом підтвердили в Чернівецькій області у двох жінок. Пацієнтки ізольовані, їх стан стабільний. Проводиться робота з тими, хто контактував з зараженими.

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