Через коронавірус Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому вже котру добу

У зв'язку з ситуацією, що склалася Україна просить Польщу дозволити українцям перетинати кордон пішки. Як відомо, раніше Польща обмежила дію пунктів пропуску на своїх кордонах, пише Politeka.net з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулєби.

Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влада, цитуємо, прийняла «з сумом»:

«И тому, враховуючи економічні можливості багатьох людей, багатьом було б набагато легше пішки перетнути кордон. Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід все-таки відкрити. Але відповіді поки немає».

Українці направляються на інші переходи, де вітчизняні прикордонники разом з польськими колегами створили схему переправлення громадян. У тому числі направляються на різні переходи і ті, хто хотіли перейти кордон в Медиці:

«Людей або підсаджують в автомобілі, або направляють в автобус, який перетинає кордон, повертається і підбирає другу групу. Крім того, консули з Любліна прямо на кордоні займалися тим, що підсаджували людей в автомобілі», - заявив міністр і додав, що Україна хоче збільшити «пропускну здатність» пункту перетину Ягодин у бік України.

Нагадаємо, в українські консульства і посольства тільки на території Європи звернулися 1791 осіб – люди просто не можуть повернутися додому:

«Станом на 9 годин у нас офіційно у посольствах та консульствах України зареєструвався 1791 чоловік, який попросив допомогти виїхати з країни перебування», - зазначив Кулєба додавши, що групи будуть збирати частково:

«Наприклад, частина людей в Іспанії, частина у Португалії - їх потрібно звести в одну точку і разом як групу вивезти».

Нагадаємо, автобус з українцями з Кельна в Київ застряг на німецько-польському кордоні. Додому не можуть потрапити 46 осіб

Не пускають поляки. Кажуть - межа закрита для іноземців.

У людей закінчуються продукти, у деяких - медикаменти.

"Українське посольство в Німеччині не бере трубку, а в польському заявили, що допомогти не можуть. Гаряча лінія МЗС теж мовчить", - скаржаться пасажири.

"Ми були на пропускному пункті Франкфурт на Одері в 20:30 вечора. Поляки нам всім поміряти температуру, все в нормі. Перевірили документи, теж все ок, але далі так і не пустили", - заявила телеграм-каналу Pavlovsky News пасажир автобуса Світлана Шубко.

Наголошується, що на польсько-українському кордоні працюють лише три пункти пропуску – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краковець". При цьому, як розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, з-за проблем із закриттям пунктів пропуску з боку Польщі, потрапити в Україну не можуть кілька сотень людей.

За його словами, в порівнянні з вчорашнім днем ситуація помітно покращилася, однак на польському кордоні ще залишаються українці.

"Пішого переходу кордону наразі немає. Єдиний такий пункт пропуску, який був станом на вчорашній день – "Шегині", після його закриття люди перейшли на "Корчеву-Краковець". На місці їх підсаджували в автомобільний транспорт, на українській стороні ми вже з допомогою місцевої влади надали автобуси. Мені відомо, що таким чином вдалося допомогти приблизно 5 сотням людей", – пояснив Демченко.

При цьому, за даними прес-секретаря Держприкордонслужби, на даний момент на польському кордоні близько ста осіб планували пішохідним шляхом перейти кордон, а зараз чекають можливість підсісти в авто. Машин на кордоні приблизно двісті, без обліку вантажного транспорту.

"Також мені відомо, що на територію України з-за розпорядження Кабінету міністрів не потрапили 50 іноземців. Вони були перенаправлені на кордоні", – додав Демченко.

Як повідомлялося, опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила близько сотні пунктів пропускних пунктів на кордоні з-за карантину у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Державна митна служба показала всі КПП, які припиняють діяти на період з 3 квітня.

Нагадаємо, станом на 16 березня у світі зареєстровано понад 162 тис. випадків зараження коронавірусом. Більше всього - у Китаї та Італії. На третьому місці - Іран, на четвертому - Південна Корея, на п'ятому - Іспанія. В десятку країн з найбільшою кількістю випадків входять Німеччина, Франція, США, Швейцарія і Норвегія.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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