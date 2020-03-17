Українців попередили про запровадження жорстких заходів у рамках боротьби з епідемією коронавіруса

Відповідне розпорядження з'явилося на порталі уряду вночі, 17 березня, передає Politeka.net.

Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Зокрема, за рішенням Кабінету міністрів призупинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також роботу припиняють метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Більше того, Кабмін з 18 березня забороняє перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах,

Що стосується поїздів, то Укрзалізниця зберегла за собою право здійснювати окремі пасажирські рейси усередині країни, рішення по яких приймається в індивідуальному порядку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ. Рейси за кордон будуть узгоджуватися за рішенням ДПСУ, МЗС і Мінінфраструктури.

Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, у яких можуть брати участь від 10 чоловік.

За рішенням Кабміну в Україні закриваються всі заклади громадського харчування. Вони можуть працювати в режимі доставки за умови, якщо керівництво забезпечить своїх працівників засобами захисту.

МОЗ призупиняє всі планові госпіталізації та планові операції, крім невідкладних і термінових, а медустанови будуть перепрофілювати під прийом серйозно хворих пацієнтів.

Органи влади й українські підприємства, за рішенням Кабміну, повинні забезпечити організацію позмінної роботи співробітників або віддаленою.

Варто відзначити, що перед засіданням Кабміну в Офісі президента відбулася зустріч Володимира Зеленського з українськими олігархами, на яку жорстко відреагував лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

«На Банкову приїхали олігархи. Зеленський зустрівся з Ахметовим, Коломойським, Ярославським і Веревським. Намагався таємно. Отже, як зараз виглядає українська вертикаль: олігархи нагинають Зеленського, Зеленський - «слуги народу», «Слуга» нагне всю країну, якщо продавить розпродаж землі та легалізацію «ЛДНР», - написав він у своєму Telegram.

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