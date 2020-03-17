Українці можуть розраховувати на додаткові виплати в умовах карантину

Про це у своєму відеозверненні до українського народу заявив глава держави Володимир Зеленський, передає Politeka.net.

Як відомо, 17 березня Кабінет міністрів посилив умови карантину в Україні.

За словами глави держави, українські пенсіонери отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином, спрямованих на профілактику епідемії коронавіруса.

Володимир Зеленський зазначив, що доплату в розмірі тисячі гривень мають отримати ті пенсіонери, які в звичайний час отримують до 5 тисяч.

Але він не уточнив, буде це одноразова виплата пенсіонерам, або додаткові гроші будуть нараховуватися щомісячно протягом усього періоду дії карантинних обмежень (скільки триватиме карантин всередині країни також поки незрозуміло).

Варто відзначити, що станом на січень 2020 року в Україні було понад 11 млн пенсіонерів. Середній розмір виплат - 3083 гривень. А пенсію до чотирьох тисяч отримують понад 80% пенсіонерів.

Раніше ми розповідали про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

За рішенням Кабінету міністрів призупинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також роботу припиняють метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах,

Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, у яких можуть брати участь від 10 чоловік.

За рішенням Кабміну в Україні закриваються всі заклади громадського харчування.

Органи влади й українські підприємства, за рішенням Кабміну, повинні забезпечити організацію позмінної роботи співробітників або віддаленою.

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