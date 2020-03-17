Украинцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты в условиях карантина

Об этом в своем видеообращении к украинскому народу заявил глава государства Владимир Зеленский, передает Politeka.net.

Как известно, с 17 марта Кабинет министров ужесточил условия карантина в Украине.

По словам главы государства, украинские пенсионеры получат дополнительны выплаты в связи с карантином, направленным на профилактику эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский отметил, что доплату в размере тысячи гривень должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до 5 тысяч.

Но он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений (сколько продлится карантин внутри страны также пока непонятно).

Стоит отметить, что по состоянию на январ 2020 года в Украине было более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплат - 3083 гривен. А пенсию до четырех тысяч получают более 80% пенсионеров.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

По решению Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах,

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут принимать участие от 10 человек.

По решению Кабмина в Украине закрываются все заведения общественного питания.

Органы власти и украинские предприятия, по решению Кабмина, должны обеспечить организацию посменной работы сотрудников или удаленной.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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