Ситуація з коронавірусом потребує неординарних кроків від влади країни

Про це заявив економіст Юрій Атаманюк на Politeka News. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

Влада не говорить про важливі моменти, які могли б заспокоїти українців.

«У надзвичайній ситуації влада повинна бути готова до черезвычайным заходів. Перш за все, потрібно зберегти спокій. Перше, що лідер держави повинен сказати, що у нас точно вистачає, і буде вистачати в будь-який час продуктів першої необхідності. Тому що молочна промисловість, м'ясна промисловість, крупи, все інше… 80% цього проводиться на території України і нам не загрожують для початку голодні бунти. Щоб не відволікати людей на ось ці нервові закупівлі, і тільки погіршення свого положення, коли народ починає закуповувати тоннами продукти і складати у себе в льохах, потім воно там буде псуватися, і все інше… Щоб піти від цієї ситуації», - зазначив він.

Також Атаманюк додав, що в Україні зараз все стабільно з економікою і турбуватися з цього приводу не варто.

«Друге – треба розповісти про економічну ситуацію, що у нас достатньо золотовалютних резервів в країні, що у нас ліквідність банків, тобто це вільні гроші, які можуть вливатися в бізнес, понад 200 млрд гривень і більше 8 млрд доларів, у нас висока банківська ліквідність. Народу треба говорити і пояснювати, що інші фактори, крім пандемії, у нас під контролем», - заявив він.

Також він порадив, як Україна може глобально поліпшити своє економічне становище.

«Що стосується глобальних економічних моментів. Звідки взяти резерви на додаткові резерви зараз, на податкові преференції і на боротьбу з пандемією? Зараз вже не до сентиментів, зараз потрібно робити неординарні кроки. Треба згадувати Будапештський протокол. Треба говорити, що країни гарантували нашу цілісність. І якщо наша цілісність порушена з вини цього учасника, то ми повинні подати в суд на ці всі країни…», - підсумував експерт.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла про сповідь лікаря про коронавирусе: "Я такого ще не бачив, це зовсім не схоже на грип".