Вакцину проти COVID-19 отримали чотири добровольці

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, у понеділок, 16 березня, американські дослідники в Сіетлі вперше ввели людям розроблену в короткі терміни вакцину.

«Ми - команда коронавіруса, - сказала напередодні експерименту керівник дослідження Kaiser Permanente доктор Ліза Джексон. - Кожен хоче зробити все можливе у цій надзвичайній ситуації».

Одна з учасниць експерименту, 43-річна мешканка Сіетла Дженніфер Галер, зазначила, що після уколу "відчуває себе чудово".

"Ми всі відчуваємо себе такими безпорадними. Для мене це дивовижна можливість щось зробити", - сказала Галер, зазначивши, що двоє її дітей - підлітків «думають, що це круто», що вона бере участь у дослідженні.

Вчені планують ввести вакцину 45 добровольцям - по дві дози з інтервалом в місяць.

46-річний Ніл Браунінг з Ботелл, штат Вашингтон, який працює мережевим інженером Microsoft, говорить, що його юні дочки пишаються тим, що він зголосився бути добровольцем.

«Кожен батько хоче, щоб їх діти дивилися на них з гордістю, - сказав він.

Тим не менш, навіть якщо дослідження буде успішним, вакцина буде ще недоступна для широкого використання протягом 12-18 місяців.

Експеримент в Сіетлі почався через кілька днів після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила нову епідемію вірусу пандемією через її швидке глобальне поширення, що заразила понад 169 000 і вбила більше 6500 чоловік.

Дослідження активно проводяться і в Китаї. В даний час, в Піднебесній розроблені вісім вакцин - деякі з них уже показали свою ефективність на тваринах.

Раніше ми повідомляли з посиланням на МОЗ України, станом на ранок 17 березня у нашій країні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У Чернівецькій області - чотири випадки, Київській -два і Житомирській - один (летальний).



Всього з початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадків - підтверджені лабораторно, 89 - негативні, 42 - досліджуються).

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