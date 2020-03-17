Вакцину против COVID-19 получили четыре добровольца

Как сообщают зарубежные СМИ, в понедельник, 16 марта, американские исследователи в Сиэтле впервые ввели людям разработанную в короткие сроки вакцину.

«Сейчас мы - команда коронавируса, - сказала накануне эксперимента руководитель исследования Kaiser Permanente доктор Лиза Джексон. - Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации».

Одна из участниц эксперимента, 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Халлер, отметила, что после укола "чувствует себя прекрасно".

"Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать", - сказала Халлер, отметив, что двое ее детей- подростков «думают, что это круто», что она принимает участие в исследовании.

Ученые планируют ввести вакцину 45 добровольцам - по две дозы с интервалом в месяц.

46-летний Нил Браунинг из Ботелл, штат Вашингтон, который работает сетевым инженером Microsoft, говорит, что его юные дочери гордятся тем, что он вызвался добровольцем.

«Каждый родитель хочет, чтобы их дети смотрели на них с гордостью, - сказал он.

Тем не менее, даже если исследование будет успешным, вакцина будет еще недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.

Эксперимент в Сиэтле начался спустя несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила новую эпидемию вируса пандемией из-за ее быстрого глобального распространения, которое заразило более 169 000 и убило более 6500 человек.

Исследования активно проводятся и в Китае. В настоящее время, в Поднебесной разработаны восемь вакцин - некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

Ранее мы сообщали со ссылкой на МОЗ Украины, по состоянию на утро 17 марта в нашей стране зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области - четыре случая, Киевской - два и в Житомирской - один (летальный).



Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, 42 - исследуются).

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