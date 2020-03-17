Українці тепер повинні дотримуватися карантинний режим через коронавірус якщо не хочуть отримати штраф або позбавлення волі

Депутати прийняли закон, за яким недотримання санітарно-гігієнічних норм і протиепідемічних правил і норм, які прописані в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими актами, а також порушення карантину, буде тягти за собою штрафи. Про це пише Politeka.

Громадяни України можуть заплатити від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. А посадові особи від 34 тисяч гривень, до 170 тисяч гривень.

Покарання за порушення норм щодо запобігання карантину також є. Штраф від 17 до 51 тисячі гривень або може бути арешт на строк до шести місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до трьох років.

Якщо дії людини стали причиною загибелі людей або призвели до інших тяжких наслідків, то покарання може збільшитися до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли,. що глава Інституту Коха передбачив продовження пандемії коронавіруса на 2 роки.

За оцінкою глави RKI, в кінцевому підсумку перехворіти COVID-19 може 60–70% населення Землі. Після цього можна буде сподіватися на припинення пандемії у зв'язку з виробленням імунітету, повідомляє Deutsche Welle.

Пандемія коронавирусной інфекції COVID-19 може затягнутися на два роки, поширюючись хвилями, заявив глава Інституту Роберта Коха.

За словами Вилера, тривалість пандемії буде залежати від швидкості розробки вакцини, а також від того, як багато людей перехворіє COVID-19 і придбає до неї імунітет.

За оцінкою глави RKI, в кінцевому підсумку перехворіти COVID-19 може 60–70% населення Землі, але, яким виявиться врешті-решт рівень смертності, сказати поки не можна, зазначає Reuters.

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