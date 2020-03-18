Українські топ-чиновники придумали, як можна заробити на епідемії коронавіруса

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, скандальне рішення затвердили в Чернівцях, де медики зафіксували нові випадки зараження коронавірусом.

Місцева влада вирішила скасувати пільги на проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів, оскільки вони є найбільш вразливими до вірусного захворювання.

"Це вимушена обмежувальна міра, яка буде спонукати літніх людей, які є групою ризику і найбільш вразливі до коронавирусу менше пересуватися по місту, залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусах і маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації", - цитує прес-служба мера міста Олексія Каспрука.

Варто також відзначити, що за рішенням міської ради у Чернівцях припинять роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети. Виняток - тільки для продуктових секторів. Продовжать роботу аптеки та поліклініки.

Раніше ми розповідали про те, що за останню добу новим коронавірусом по всьому світу заразилися понад 11 тисяч осіб, померло 475 осіб. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними на ранок 18 березня, COVID-19 виявлений у 154 державах, загальне число хворих склало 197 139, летальних випадків 7916, одужали 81 738 осіб.

Крім цього, в Україні були зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

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