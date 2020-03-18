З'явилися подробиці прориву у розробці вакцини проти коронавіруса нового типу
Як пишуть росЗМІ у своїх Telegram-каналах, до успіху прийшли вчені з університету штату Квінсленд, передає Politeka.net.
За інформацією, австралійські фахівці всього за три тижні створили перший варіант препарату і приступили до лабораторного тестування.
Як розповів професор університету Петер Хей, перший прототип вакцини проти смертельного коронавіруса COVID-19 був створений в стінах лабораторії в рамках спеціального проекту швидкого реагування та забезпечення готовності до епідемій (CEPI).
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"Ми приступили до важливого етапу лабораторних випробувань нового препарату, в ході яких сподіваємося підтвердити, що він безпечний і здатний формувати ефективний імунну відповідь на вторгнення вірусу", - підкреслив він.
За словами вчених, первинні лабораторні тестування підтвердили здатність препарату створювати імунну відповідь на COVID-19.
Фахівці сподіваються, що вже до літа 2020 року стартують клінічні випробування нової вакцини в одному з госпіталів Брісбена. Якщо і вони підтвердять ефективність вакцини, то препарат буде готовий до промислового виробництва і широкого застосування.
Раніше ми розповідали про те, що за останню добу новим коронавірусом по всьому світу заразилися понад 11 тисяч осіб, померло 475 осіб. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
За даними на ранок 18 березня, COVID-19 виявлений у 154 державах, загальне число хворих склало 197 139, летальних випадків 7916, одужали 81 738 осіб.
Крім цього, в Україні були зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.
Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.
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