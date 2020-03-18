Появились подробности прорыва в разработке вакцины против коронавируса нового типа

Как пишут росСМИ в своих Telegram-каналах, к успеху пришли ученые из университета штата Квинсленд, передает Politeka.net.

По информации, австралийские специалисты всего за три недели создали первый вариант препарата и приступили к лабораторному тестированию.

Как рассказал профессор университета Петер Хей, первый прототип вакцины против смертельного коронавируса COVID-19 был создан в стенах лаборатории в рамках специального проекта быстрого реагирования и обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

"Мы приступили к важному этапу лабораторных испытаний нового препарата, в ходе которых надеемся подтвердить, что он безопасен и способен формировать эффективный иммунный ответ на вторжение вируса", - подчеркнул он.

По словам ученых, первичные лабораторные тестирования подтвердили способность препарата создавать иммунный ответ на COVID-19.

Специалисты надеятся, что уже к лету 2020 года стартуют клинические испытания новой вакцины в одном из госпиталей Брисбена. Если и они подтвердят эффективность вакцины, то препарат будет готов к промышленному производству и широкому применению.

Ранее мы рассказывали о том, что за последние сутки новым коронавирусом по всему миру заразились свыше 11 тысяч человек, умерли 475 человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным на утро 18 марта, COVID-19 выявлен в 154 государствах, общее число заболевших составило 197 139, летальных исходов 7916, выздоровели 81 738 человек.

Помимо этого, в Украине были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Напомним, перемещение по Киеву могут ограничить: в Кабмине готовят важный документ, что нужно знать.

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