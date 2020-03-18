Актор Олексій Горбунов розніс українське телебачення, а також розповів, яка в Україні існує помилка за 20 років

У розпал Революції гідності Горбунов повернувся в Київ. Ще пізніше відмовився від усіх ролей в Росії і став частим гостем в зоні АТО і шпиталях, де провідував українських бійців.

В одному зі своїх інтерв'ю, він з жалем константував, що в Україні не особливо хочуть допомагають талановитим людям, а по ТБ постійно показують одні й ті ж особи.

"Кому допомагають - ви бачите, хто танцює по телевізору, хто розважає. І ось це 20 років одне і те ж: ті 20 років депутатствують, ці 20 років їх розважають: танцюють, ж*пи показують і всім смішно", - заявив артист.

За його словами, артиста вже давно не надихає те, що показують по ТБ, єдине, що може його зараз надихнути - волонтери АТО і бійці, які захищають Україну на Донбасі. Крім того, він розкритикував артистів, яких можна побачити на українських екранах.

"Це сумний гумор, від якого нудить вже все населення, тим не менш вони зайняли екрани, продовжують рубати собі лави і танцювати. Мені це здається диким, я три роки просто перебуваю в шоці. Тому що реально ми їздимо в АТО, ми реально зустрічаємося з бійцями, з волонтерами, з лікарями - з дуже простими людьми в різних містах. І те, чим живуть люди, чим вони наповнені, ось це тільки мене і надихає, і дає мені сили жити далі, намагатися дійти до свого кіно", - розповів Олексій Горбунов.

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