Українська письменниця Лариса Ніцой звернулася з жорсткою критикою до українців
Як повідомляє Politeka.net, гнівна заява з'явилася на її офіційній сторінці в мережі Facebook.
Вона обурилася їх терплячістю щодо російської експансії в культурній сфері. Крім того, вона закликала співвітчизників не обмежувати своє бажання чути і читати українське рідкісними резерваціями однодумців.
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"Українці звикли жити в гетто. Ми створюємо свої культурні спільноти, організуємо свої містечка, фестивалики, ховаючись у них від агресивного "російського світу". Отримавши свою державу, свою мову, свою культуру, ми і далі живемо парадигмою гетто. І далі кучкуемся по закутках, оскільки головні сцени в країні все одно зайняті російською попсою, російською туснею. Ми не подвигаем цю тусню. Нам навіть в голову таке не приходить. Ми відходимо в сторону, щоб пошукати новий кут і притулитися до нього зі своїм українським світом", – обурилася Ніцой.
Вона зазначила, що колись була свідком неприємної ситуації, коли відвідувачі, які хотіли послухати українську музику, спонтанно об'єдналися і пішли в один з порожніх залів "Книжкового арсеналу", замість того, щоб продемонструвати її всім.
"Нам досі легше шукати свої куточки. І ми так робимо з українським світом щодня. Тулимося по кутах. Наш світ досі приймак в своїй країні. І винні ми, українці, з своєю моделлю гетто в головах", – підсумувала вона.
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.
Також Politeka писала, що Ніцой приголомшила визнанням, спливла правда.