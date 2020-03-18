Вона зазначила, що колись була свідком неприємної ситуації, коли відвідувачі, які хотіли послухати українську музику, спонтанно об'єдналися і пішли в один з порожніх залів "Книжкового арсеналу", замість того, щоб продемонструвати її всім.

"Нам досі легше шукати свої куточки. І ми так робимо з українським світом щодня. Тулимося по кутах. Наш світ досі приймак в своїй країні. І винні ми, українці, з своєю моделлю гетто в головах", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой приголомшила визнанням, спливла правда.