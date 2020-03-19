У Дніпропетровській області зафіксовано перші випадки зараження новим штамом коронавірусу, а в Івано-Франківській області зафіксовано третя смерть

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

«Ми зробили все, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном. Закрили на карантин всі навчальні заклади, перевели на посилений режим роботи медичні установи, максимально обмежили рух громадського транспорту. Більшість роботодавців дослухались до наших рекомендацій і перевели своїх працівників на віддалену форму роботи», - стверджує голова ОДА Олександр Бондаренко.

Уточнюється, що заражені нещодавно повернулися з-за кордону. Зараз медики оцінюють їх стан як відмінний.

У той же час в Івано-Франківську зафіксовано смерть зараженого коронавірусом. Це вже третя втрата країни від небезпечної хвороби. Жінка займалася самолікуванням, а до медиків звернулася у важкому стані.

Таким чином, коронавірус зафіксовано у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Донецькій, Івано-Франківській області, а також місто Київ.

До цього ми повідомляли, що кількість заражених українців коронавірусом COVID-19 за день збільшилася вдвічі.

«станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса.