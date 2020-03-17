Количество зараженных украинцев коронавирусом COVID-19 за день увеличилось вдвое

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министарства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2)», - говорится в сообщении.

Медики уточняют, что один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Киевской области. Там 44-летний мужчина признался, что был в Италии.

В Черновицкой области шесть случаев заражения: 33-летняя женщина, а также другие люди в возрасте от 31 до девяти и шести месяцев.

«Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая», - подчеркивается в сообщении.

Позже выяснилось, что второй погибшей является 33-летняя жительница Черновицкой области.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцев готовы штрафовать за нарушение карантина. В частности, в МВД предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями и наказывать уголовной ответственностью за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью".

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в документе.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.