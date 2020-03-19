В Днепропетровской области зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, а в Ивано-Франковской области зафиксирована третья смерть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

«Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции регионом. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих сотрудников на удаленную форму работы», - утверждает председатель ОГА Александр Бондаренко.

Уточняется, что зараженные недавно вернулись из-за границы. Сейчас медики оценивают их состояние как отличное.

В то же время в Ивано-Франковске зафиксирована смерть зараженного коронавирусом. Это уже третья потеря страны от опасной болезни. Женщина занималась самолечением, а к медикам обратилась в тяжелом состоянии.

Таким образом, коронавирус зафиксирован в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской области, а также городе Киев.

До этого мы сообщали, что количество зараженных украинцев коронавирусом COVID-19 за день увеличилось вдвое.

«По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2)», - говорится в сообщении.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.