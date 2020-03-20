Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує великий штраф і не тільки

Про це повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає Politeka.net з посиланням на сайт МВС.

Так, згідно ст. 172 КК України за грубе порушення законодавства про працю (наприклад, звільнення) роботодавцям загрожує штраф у розмірі від 34 до 51 тис. гривень. Крім покарання "копійкою", керівника можуть позбавити права займати певні посади або відправити на виправні роботи на строк до 2 років.

Крім того Цуцкірідзе нагадав про ст. 173 КК України: "Коли людину приймають на роботу і укладають договір між ним і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть погіршувати їх під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки що про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації".

Раніше ми повідомляли, порушників карантинного режиму будуть карати штрафами згідно ст. 325 КК України: для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень; для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Зазначимо, станом на 10 ранку 20 березня, в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 2 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)

м. Київ - 3 випадки

Також ми розповідали, біолог Ганна Баранова, професор Школи системної біології GMU (США), розкрила, при яких умовах пандемія почне падати. Зокрема, COVID-19 "втратить запал" через свою природню еволюцію. Передаючись від людини до людини, вірус слабшає, а, значить, у людства є шанс отримати імунітет (друга умова). Після того, як вірусом перехворіють близько 70% населення планети, з'явиться прошарок людей, у яких почнуть вироблятися антитіла.

Цим часом, в США 16 березня стартував унікальний експеримент. Вчені почали вводити людям вакцину проти коронавіруса, яку розробили в найкоротші терміни. Першим чотирьом добровольцям уже зробили уколи. Піддослідні повідомляють про нормальне самопочуття.

Однак, якщо дослідження і пройде успішно, то масове виробництво вакцини почнеться не раніше, ніж через рік-півтора.

Нагадаємо, люди збунтувалися, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця"

А ще Politeka повідомляла, біолог розкрила, коли закінчиться пандемія коронавіруса: є дві умови...