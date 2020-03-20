Співробітники Київського метрополітену отримали розпорядження про перенесення дати закінчення карантину в метро

Про це стало відомо з повідомлення Телеграм-каналу Vesti.

Згідно з даними видання, Київський метрополітен не буде працювати до 17 квітня. Про це вже повідомило керівництво. Співробітники метрополітену використовують карантин для проведення ремонтних робіт на станціях і платформах.

Раніше в ЗМІ вже повідомляли, що влада розглядає можливість подовження загальнонаціонального карантину, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що рішення про продовження карантину буде прийматися ближче до дати завершення чинного терміну. Влада буде враховувати епідемічну ситуацію у сусідів, в країнах ЄС і на території України. Якщо поширення коронавіруса в Україні прийме масовий характер, у МОЗ можуть прийняти більш жорсткі заходи реагування на ситуацію. На даний момент мова не йде про продовження карантину до літа, як писали деякі ЗМІ.

Тим часом, коронавірус стрімко поширюється по світу. Станом на 20 березня в світі зафіксовано 246 тисяч підтверджених випадків захворювання. Більше 10 тисяч людей померли від ускладнень. В Україні на даний момент підтверджено 26 випадків, але експерти очікують прибуття з Китаю тест-систем. Очікується, що при масовому тестуванні підтверджених випадків буде набагато більше.

Відзначимо, що ліків і вакцин від коронавіруса на даний момент немає. Найкраща профілактика захворювання - це самоізоляція. Як відомо, у значної кількості хворих хвороба протікає в легкій формі. У групі ризику - люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями.

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