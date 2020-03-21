Украина "отстает" всего на три недели

Украинцам, которые несерьезно относятся к угрозе коронавируса, наглядно продемонстрировали, что ждет страну уже в ближайший месяц

Таблицу с прогнозом по количеству заболевших коронавирусом при нынешней динамике распространения инфекции опубликовал в своем Фейсбуке украинский политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, передает Politeka.

По его словам, расчеты в экселе, используя официальную статистику, сделал Юрий Глодовский.

«Как вы понимаете, реально количество будет еще выше. Потому я и кричу, чтобы к этому отнеслись серьезно», – подчеркнул Романенко.

Судя по цифрам в таблице, уже через месяц, 19 апреля, количество официальных и скрытых больных составит 453573 человека, а смертность достигнет отметки в 16799 человек. При этом количество летальных случаев будет расти рекордными темпами. Так, если 18 апреля коронавирус может унести 12599 жизней, то через сутки эта цифра вырастет на 4200 человек.

Если украинцы не будут соблюдать условия карантина, последствия для страны могут быть катастрофическими, уверен политолог. Поэтому людей нужно напугать, чтобы они реально начали бояться надвигающейся катастрофы.

«Пока люди не будут напуганы, то они будут стремиться ездить и общаться. Напугайте людей. Дайте реальные факты или хотя бы реальное представление картины. Дайте интервью с врачами и властями из Уханя, чтобы они рассказали, как промедление с экстренными мерами на сутки генерирует плюс 20 тысяч зараженных в сутки», – написал он.

Шоковая терапия на ближайшие дни Завтра в Киеве остановятся пассажирский транспорт. Это правда. Знаю из источников в... Gepostet von Yuriy Romanenko am Samstag, 21. März 2020

Ранее мы рассказывали о том, что украинец, приехавший из охваченной коронавирусом Польши, заявил, что не собирается себя как-то ограничивать и соблюдать карантин, поскольку, уверен он, молодым эта болезнь не страшна.

Напомним, украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.