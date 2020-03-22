В розпал пандемії коронавіруса в одній з європейських столиць сталося два потужних землетруси

Мова йде про столицю Хорватії Загреб, де внаслідок сильних поштовхів сталися руйнування в центрі міста, повідомляю Vijesti у неділю, 22 березня. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За даними сейсмологів, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався в 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.

Другий поштовх стався через півгодини. Він був магнітудою 5 балів.

В результаті землетрусу в столиці відбулися серйозні пошкодження: впала частина верхівки південної вежі центрального собору, на деяких некоторыхулицах утворилися завали з цегли, а також зникли електрика і вода.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли, що через землетрус на кордоні Туреччини та Ірану загинули 8 осіб.

На ірано-турецькому кордоні стався землетрус магнітудою 5,9 у неділю, 23 лютого . Про це повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляють турецькі ЗМІ та очевидці події у соцмережі Twitter.

В турецькій провінції Ван в результаті землетрусу загинули вісім чоловік, включаючи трьох дітей. Деякі будинки повністю зруйновані. Рятувальники продовжують пошукові роботи під уламками будівель.

Повідомлялося, що потужний землетрус застав зненацька місцевих жителів.

Відомо, що трагедія, яка забрала життя декількох людей, сталася вчора, 24 січня, на сході Туреччини.

Зокрема, сильний землетрус було зафіксовано в 20:15 за місцевим часом в районі населеного пункту Сиврице (провінція Элязыг).

За інформацією місцевої влади, район атакувало землетрус силою 6,8 балу за шкалою Ріхтера.

Як заявив глава МВС Туреччини, в результаті землетрусу загинули як мінімум 15 осіб, постраждало понад 300 осіб. Рятувальники також стверджують, що з-під завалів вони намагаються дістати близько 30 місцевих жителів.

Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres. Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres... Sve pratite na: https://bit.ly/2QzO1KP Gepostet von HRT Vijesti am Samstag, 21. März 2020

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