Коронавирус продолжает распространяться в Украине и в мире
По последним данным, в Украине опасный вирус выявлен уже у 78 человек. Жертв по-прежнему остается трое. Еще трое граждан Украины скончались от вируса за границей. Больше всего инфицированных оказалось в Киеве.
В связи с быстрым распространением вируса власти продолжают усиливать меры по профилактике болезни. Так, с 23 марта в Киеве и Тернополе полностью остановился общественный транспорт.
Кроме того, Кабмин ввел ряд дополнительных ограничения для граждан:
- украинцам запретили покидать страну в туристических целях;
- закрываются все аэропорты, кроме "Борисполя";
- в учреждениях, которые не закрылись на карантин, должны быть установлены отметки для соблюдения дистанции в 1,5м;
- до 1 июня запрещено экспортировать этиловый спирт из Украины.
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Режим чрезвычайной ситуации введен уже в девяти областях Украины: Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, а также в Киеве.
Вечером 23 марта в Киев прибыл поезд с эвакуированными из Латвии украинцами. Людей долго не выпускали из вагонов, так как сообщалось, что среди них много пассажиров с высокой температурой. Однако, позже людей все же выпустили, а в Минздраве сообщили, что у них не выявлен коронавирус.
23 марта коронавирус также был выявлен у нардепа от «Слуги народа» Руслана Горбенко. Известно, что он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.
Также отметим, что в мире коронавирусом заражены уже более 353 000 человек, более 15 400 – скончались. Всего вылечились от вируса 100 000 человек, среди которых официально пока только один украинец.
В тройку стран с самым большим числом зараженных попали Китай (более 81 000 человек), Италия (более 59 000 человек) и США (более 35 000 человек).
Напомним, в Киеве пассажиров поезда с подозрением на коронавирус отпустили по домам: срочное заявление Минздрава.
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