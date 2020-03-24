Коронавирус продолжает распространяться в Украине и в мире

По последним данным, в Украине опасный вирус выявлен уже у 78 человек. Жертв по-прежнему остается трое. Еще трое граждан Украины скончались от вируса за границей. Больше всего инфицированных оказалось в Киеве.

В связи с быстрым распространением вируса власти продолжают усиливать меры по профилактике болезни. Так, с 23 марта в Киеве и Тернополе полностью остановился общественный транспорт.

Кроме того, Кабмин ввел ряд дополнительных ограничения для граждан:

украинцам запретили покидать страну в туристических целях;

закрываются все аэропорты, кроме "Борисполя";

в учреждениях, которые не закрылись на карантин, должны быть установлены отметки для соблюдения дистанции в 1,5м;

до 1 июня запрещено экспортировать этиловый спирт из Украины.

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в девяти областях Украины: Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, а также в Киеве.

Вечером 23 марта в Киев прибыл поезд с эвакуированными из Латвии украинцами. Людей долго не выпускали из вагонов, так как сообщалось, что среди них много пассажиров с высокой температурой. Однако, позже людей все же выпустили, а в Минздраве сообщили, что у них не выявлен коронавирус.

23 марта коронавирус также был выявлен у нардепа от «Слуги народа» Руслана Горбенко. Известно, что он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

Также отметим, что в мире коронавирусом заражены уже более 353 000 человек, более 15 400 – скончались. Всего вылечились от вируса 100 000 человек, среди которых официально пока только один украинец.

В тройку стран с самым большим числом зараженных попали Китай (более 81 000 человек), Италия (более 59 000 человек) и США (более 35 000 человек).

Напомним, в Киеве пассажиров поезда с подозрением на коронавирус отпустили по домам: срочное заявление Минздрава.

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