У Верховній Раді серйозно взялися за захист народних депутатів від коронавірусу

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 березня. При цьому нардеп від «Слуги народу» Лада Булах розповіла, що народних обранців забезпечать засобами індивідуального захисту – масками і рукавичками.

Крім того, "слуга народу" вказала, що ще не вирішено питання про використання захисних окулярів.

"Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради повинен всіх депутатів забезпечити", - повідомила Булах.

Також вона показала фото "захисту", яку підготували для нардепів, передає «Радіо Свобода»

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Україні медиків не забезпечили засобами захисту від коронавіруса. Так, маски їм радили носити довше покладеного за правилами часу, інакше всім не вистачить. А захисні костюми медперсоналу українських лікарень доводиться купувати за свої гроші.

Медики також повідомляли, що карети швидкої допомоги нічим дезінфікувати, не в що перевдягатися лікарям, які привозять потенційно хворих коронавірус.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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