12 квітня православні християни святкують і шлють один одному вітання з Вербною неділею 2020 по СМС. У 2020 році українцям доведеться провести цей день в умовах карантину, тому краще всього відправляти побажання близьким по мобільній мережі, в соціальних мережах або месенджерах. Ми пропонуємо вірші, прозу і картинки російською та українською мовою.
Що означає Вербна неділю і коли її святкують
Основна міжнародна назва свята – Входження Господа в Єрусалим. Цей епізод детально описаний в Євангелії: Ісус Христос приїхав на віслюці, і городяни вийшли зустрічати його, як Царя царів і Спасителя всіх людей. Шанувальники принесли гілочки пальми – символ, яким зустрічають переможців.
Після приходу до Єрусалиму почався тиждень випробувань Христових, після яких Син Божий помер і воскрес, перемігши саму смерть і спокутувавши гріхи людського роду. Входження має глибоке значення християнської релігії – показує, що Ісус по своїй волі вирушив назустріч долі.
Входження Христа в Єрусалим відбулося за тиждень до його воскресіння, і його дата визначається за Великодня. За православним календарем в 2020 році вона буде 19 квітня, відповідно, Вербну неділю відзначають 12 квітня. В цей же день католики святкують Великдень, тому вони зустрічають Входження на тиждень раніше – 5 числа.
Дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик"
Масове блокування рахунків та нарахування "лівих" боргів: ПриватБанк попередив українців
Лорак в екстремальному міні показала, чим спокушає молодого коханця: «Яка жінка»
"Лена, як там Швеція?": заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом
Після Хрещення християнські свята почали відзначати і на Русі. От тільки знайти пальму на території сучасної України було складно (зараз мало що змінилося), тому слов'яни обрали символічною рослиною вербу. Вона має особливе значення, адже однією з перших випускає великі красиві бруньки-”котики” і вказує на початок весни. Тому в Україні свято досі називається Вербною неділею.
З вербовыми гілочками пов'язані багато традиції. Так віруючі б'ють один одного молодими пагонами, освяченими в храмах, щоб прогнати всяку хворість. Інші забобони радять з'їдати нирки для зміцнення здоров'я. За допомогою освяченої верби окроплюють будівлі, подвір'я і худобу. Букети з гілочок прийнято тримати в руках, говорячи привітання з Вербною неділею 2020.
Привітання з Вербною неділею по СМС у віршах
Вже проходить мода на листівки і листи в конвертах, все більше людей спілкуються в Інтернеті і по СМС. Зараз навіть у найбільш консервативних бабусь є мобільні телефони, і поки вирує коронавірус, краще спілкуватися тільки віддалено. Пропонуємо вірші для святкових повідомлень, які піднімуть настрій у Вербну неділю 2020 навіть під час карантину.
Вірші російською
С Вербным воскресением!
Во всех храмах – тихое пение.
Почки от святой вербы
Пусть даруют нам хлебы!
Знал Христос, что будет больно
Но пришел он добровольно.
В Иерусалим – великий град,
И жизнь за всех отдать был рад.
***
Бабуля, с праздником тебя!
Сегодня вербное воскресенье!
На небе ангелы трубят
И шлют нам всем спасенье.
Желаю здоровья покрепче
Чтобы денег на все хватало,
Печаль не давила плечи
И беда твой дом миновала.
***
В святое Воскресенье вербное,
Пусть веселятся все вокруг!
Отбросим мысли скверные!
Поздравляю, добрый друг,
Господь уберет все горести,
И нашу жизнь благословит!
Будем жить всегда по совести,
И Всеотца благодарить!
***
Я к тебе в библейский праздник
С веточкой вербы спешу.
У Бога радостей разных,
Тебе, мамуля, попрошу.
Будь здоровой и красивой,
Грусть и скуку отгоняй,
Тогда и я буду счастливым,
Твердо это всегда знай.
***
Вербное уж воскресенье
Праздник светлый, добрый.
Я вербы букет весенний
Вам подарю огромный.
Буду бить святой вербой,
Выгонять любую заразу
Пусть беду уведет за собой
И силы прибавится сразу.
Джерело: otkritkiportal
Вірші українською
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Світла Вербниця настала,
З нею радість завітала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Гілочки всі посвятили,
Й діточок легенько били,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Щастя й світлого добра
На Вербницю тобі бажаю.
Більше радості й тепла,
Хай Бог благословляє.
***
Нехай верба буде цілюща,
Як оберіг за образами,
Нехай навік пребуде з нами
Ісуса жертва невмируща.
***
Гілочки цілющі, котики вербові,
Силу нам дарють, щоб були здорові,
Щоб були щасливі і достаток мали,
Щоб завжди слухняні діти підростали.
Джерело: Bonnycards
Привітання з Вербною неділею по СМС в прозі
Святкове СМС по суті своїй – та ж листівка. Близькій людині потрібно показати увагу і передати душевний привітання з картинками або без. В інтернеті можна зробити більше – відправити коханій людині смішні анімовані листівки (гіфки), жартівливі відео тощо. Рекомендуємо підбирати короткі побажання, щоб одержувачу було зручно прочитати їх на телефоні.
У Вербної неділі – велика сила! Нехай вербові котики зарядять вас здоров'ям і енергією на весь рік, а Господь благославит всі починання, подарує мир, щастя і достаток у всьому.
***
Настала Вербна неділя, а це означає, що не за горами кінець Великого посту і священна Пасха. Вітаю тебе з цим святом, бажаю, щоб верба забрала в себе все погане і зарядила позитивною енергією, подарувала міцне здоров'я. Прийми мої привітання з Вербною неділею 2020 по СМС і бережи себе.
***
Вітаємо з Вербною неділею 2020 і від усієї душі бажаємо хоча б на день забути про смуток і жалі. Прислухайся до знаків, які посилає Господь, не хворій і будь щасливий, куди б не занесла доля.
***
Бажаю, щоб у Вербну неділю “котики” очистили твою душу і тіло, подарували міцне здоров'я і благополуччя. Нехай всі твої бажання збуваються, а лихо обходить стороною. Зі святом!
***
Вітаю зі світлим весняним святом – Вербною неділею! Як на вербі розпускаються котики, так і у вашому житті хай квітнуть щастя і велика радість. Бажаю незламного здоров'я, творчого натхнення і побільше грошей. Нехай всі хвороби розбиваються об міцний щит твоєї віри в Ісуса Христа.
***
У Вербну неділю хочу побажати тобі зберігати бадьорий настрій в будь-якій ситуації, зберігати мир у родині, радіти всьому, що посилає Господь. Нехай гілочки верби оберігають дім від будь-якої напасті, дарують тепло і сімейний затишок. Зі святом!
Джерело: Клео
***
Наступає весна, на вербі набухають пухнасті котики – це настала Вербна неділю. Нехай священний день подарує радість і позбавить від всіх турбот. Бажаю бути завжди здоровим і веселим, не прогинатися під життєвими труднощами, любити і прощати близьких. Всіх благ!
***
З Вербницею! Верба б'є сильно, та не боляче – виганяє всяку хворість і дарує здоров'я. Бажаю, щоб “котики” розщедрилися і видали максимальну порцію всього самого хорошого, зарядили енергією для виконання самої заповітної мрії.
***
Вітаю з Вербницею! У цей святковий день бажаю тобі через вербу отримати від Бога дозу позитивної енергії та фізичних сил. Нехай вербові букети виженуть погані думки і налаштують на плідну роботу.
***
Вітаю з Вербною неділею 2020, від душі бажаю вам мирного неба, завжди теплого весняного настрою, здоров'я і справжніх чудес. Нехай верба передасть частину своєї сили і допоможе реалізувати найсміливіші плани.
Нагадаємо, Великий піст 2020: історія, традиції, звичаї, чого не можна робити віруючим.
Як повідомляла Politeka, Великий піст 2020: привітання для вірних у віршах і прозі.
Також Politeka публікувала календар харчування на Великий піст: розклад по днях.