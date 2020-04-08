12 квітня православні християни святкують і шлють один одному вітання з Вербною неділею 2020 по СМС. У 2020 році українцям доведеться провести цей день в умовах карантину, тому краще всього відправляти побажання близьким по мобільній мережі, в соціальних мережах або месенджерах. Ми пропонуємо вірші, прозу і картинки російською та українською мовою.

Що означає Вербна неділю і коли її святкують

Основна міжнародна назва свята – Входження Господа в Єрусалим. Цей епізод детально описаний в Євангелії: Ісус Христос приїхав на віслюці, і городяни вийшли зустрічати його, як Царя царів і Спасителя всіх людей. Шанувальники принесли гілочки пальми – символ, яким зустрічають переможців.

Після приходу до Єрусалиму почався тиждень випробувань Христових, після яких Син Божий помер і воскрес, перемігши саму смерть і спокутувавши гріхи людського роду. Входження має глибоке значення християнської релігії – показує, що Ісус по своїй волі вирушив назустріч долі.

Входження Христа в Єрусалим відбулося за тиждень до його воскресіння, і його дата визначається за Великодня. За православним календарем в 2020 році вона буде 19 квітня, відповідно, Вербну неділю відзначають 12 квітня. В цей же день католики святкують Великдень, тому вони зустрічають Входження на тиждень раніше – 5 числа.

Після Хрещення християнські свята почали відзначати і на Русі. От тільки знайти пальму на території сучасної України було складно (зараз мало що змінилося), тому слов'яни обрали символічною рослиною вербу. Вона має особливе значення, адже однією з перших випускає великі красиві бруньки-”котики” і вказує на початок весни. Тому в Україні свято досі називається Вербною неділею.

З вербовыми гілочками пов'язані багато традиції. Так віруючі б'ють один одного молодими пагонами, освяченими в храмах, щоб прогнати всяку хворість. Інші забобони радять з'їдати нирки для зміцнення здоров'я. За допомогою освяченої верби окроплюють будівлі, подвір'я і худобу. Букети з гілочок прийнято тримати в руках, говорячи привітання з Вербною неділею 2020.

Привітання з Вербною неділею по СМС у віршах

Вже проходить мода на листівки і листи в конвертах, все більше людей спілкуються в Інтернеті і по СМС. Зараз навіть у найбільш консервативних бабусь є мобільні телефони, і поки вирує коронавірус, краще спілкуватися тільки віддалено. Пропонуємо вірші для святкових повідомлень, які піднімуть настрій у Вербну неділю 2020 навіть під час карантину.

Вірші російською

С Вербным воскресением!

Во всех храмах – тихое пение.

Почки от святой вербы

Пусть даруют нам хлебы!

Знал Христос, что будет больно

Но пришел он добровольно.

В Иерусалим – великий град,

И жизнь за всех отдать был рад.

***

Бабуля, с праздником тебя!

Сегодня вербное воскресенье!

На небе ангелы трубят

И шлют нам всем спасенье.

Желаю здоровья покрепче

Чтобы денег на все хватало,

Печаль не давила плечи

И беда твой дом миновала.

***

В святое Воскресенье вербное,

Пусть веселятся все вокруг!

Отбросим мысли скверные!

Поздравляю, добрый друг,

Господь уберет все горести,

И нашу жизнь благословит!

Будем жить всегда по совести,

И Всеотца благодарить!

***

Я к тебе в библейский праздник

С веточкой вербы спешу.

У Бога радостей разных,

Тебе, мамуля, попрошу.

Будь здоровой и красивой,

Грусть и скуку отгоняй,

Тогда и я буду счастливым,

Твердо это всегда знай.

***

Вербное уж воскресенье

Праздник светлый, добрый.

Я вербы букет весенний

Вам подарю огромный.

Буду бить святой вербой,

Выгонять любую заразу

Пусть беду уведет за собой

И силы прибавится сразу.

Джерело: otkritkiportal

Вірші українською

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Світла Вербниця настала,

З нею радість завітала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Гілочки всі посвятили,

Й діточок легенько били,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Щастя й світлого добра

На Вербницю тобі бажаю.

Більше радості й тепла,

Хай Бог благословляє.

***

Нехай верба буде цілюща,

Як оберіг за образами,

Нехай навік пребуде з нами

Ісуса жертва невмируща.

***

Гілочки цілющі, котики вербові,

Силу нам дарють, щоб були здорові,

Щоб були щасливі і достаток мали,

Щоб завжди слухняні діти підростали.

Джерело: Bonnycards

Привітання з Вербною неділею по СМС в прозі

Святкове СМС по суті своїй – та ж листівка. Близькій людині потрібно показати увагу і передати душевний привітання з картинками або без. В інтернеті можна зробити більше – відправити коханій людині смішні анімовані листівки (гіфки), жартівливі відео тощо. Рекомендуємо підбирати короткі побажання, щоб одержувачу було зручно прочитати їх на телефоні.

У Вербної неділі – велика сила! Нехай вербові котики зарядять вас здоров'ям і енергією на весь рік, а Господь благославит всі починання, подарує мир, щастя і достаток у всьому.

***

Настала Вербна неділя, а це означає, що не за горами кінець Великого посту і священна Пасха. Вітаю тебе з цим святом, бажаю, щоб верба забрала в себе все погане і зарядила позитивною енергією, подарувала міцне здоров'я. Прийми мої привітання з Вербною неділею 2020 по СМС і бережи себе.

***

Вітаємо з Вербною неділею 2020 і від усієї душі бажаємо хоча б на день забути про смуток і жалі. Прислухайся до знаків, які посилає Господь, не хворій і будь щасливий, куди б не занесла доля.

***

Бажаю, щоб у Вербну неділю “котики” очистили твою душу і тіло, подарували міцне здоров'я і благополуччя. Нехай всі твої бажання збуваються, а лихо обходить стороною. Зі святом!

***

Вітаю зі світлим весняним святом – Вербною неділею! Як на вербі розпускаються котики, так і у вашому житті хай квітнуть щастя і велика радість. Бажаю незламного здоров'я, творчого натхнення і побільше грошей. Нехай всі хвороби розбиваються об міцний щит твоєї віри в Ісуса Христа.

***

У Вербну неділю хочу побажати тобі зберігати бадьорий настрій в будь-якій ситуації, зберігати мир у родині, радіти всьому, що посилає Господь. Нехай гілочки верби оберігають дім від будь-якої напасті, дарують тепло і сімейний затишок. Зі святом!

Джерело: Клео

***

Наступає весна, на вербі набухають пухнасті котики – це настала Вербна неділю. Нехай священний день подарує радість і позбавить від всіх турбот. Бажаю бути завжди здоровим і веселим, не прогинатися під життєвими труднощами, любити і прощати близьких. Всіх благ!

***

З Вербницею! Верба б'є сильно, та не боляче – виганяє всяку хворість і дарує здоров'я. Бажаю, щоб “котики” розщедрилися і видали максимальну порцію всього самого хорошого, зарядили енергією для виконання самої заповітної мрії.

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Вітаю з Вербницею! У цей святковий день бажаю тобі через вербу отримати від Бога дозу позитивної енергії та фізичних сил. Нехай вербові букети виженуть погані думки і налаштують на плідну роботу.

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Вітаю з Вербною неділею 2020, від душі бажаю вам мирного неба, завжди теплого весняного настрою, здоров'я і справжніх чудес. Нехай верба передасть частину своєї сили і допоможе реалізувати найсміливіші плани.

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