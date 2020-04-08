Страсний тиждень 2020 – останні і самі непрості дні Великого посту, в цей період діють більш суворі заборони і традиції. Ми розповімо, як правильно готуватися до Великодня, що потрібно і чого не можна робити під час Страсної седмиці по днях тижня.

Історія та тлумачення Страсного тижня

Коли ж закінчується Великий піст у 2020 році? Так склалося, що і католики, і православні постять сім тижнів напередодні Великодня. За католицьким календарем великий свята в цьому році буде 12 квітня, а у православних – на тиждень пізніше. Виходить, що Страсна седмиця триватиме з 6 по 11 та з 13 по 18 числа відповідно.

Історія та значення останнього тижня посту описані в Новому завіті Біблії. Відразу після Входження Господа в Єрусалим розпочався тиждень випробувань Христових, які ще називають пристрастями. Згідно Священного писання, в п'ятницю Сина Божого розіп'яли на хресті, а в неділю, на Великдень, він воскрес із мертвих, спокутавши гріхи людські і перемігши смерть.

Шість Великих днів перед Великоднем символізують останні дні життя Ісуса Христа і всьому, що він робив. У християнстві прийнято присвячувати цей час молитвам, смиренності, очищення душі і тіла.

Що потрібно і заборонено робити всю тиждень

Як уже згадувалося, Страсний тиждень 2020 (в народі ще називається “Червона”) – це час, який потрібно присвятити служінню Богу. Віруючим слід щодня молитися і каятися в недобрих вчинках. Якщо слова християнина щирі – він зустріне Великдень з чистими помислами і зможе отримати благословення Господа.

Церква не висуває мирянам суворих вимог, але рекомендує дотримувати пост, відвідувати служби в храмах, сповідатися, причащатися. Дітям слід пояснити значення Великого посту і Страсної седмиці зокрема, розповісти, як і чому їх потрібно провести, як правильно поститися і молитися Господу. Для цього можна використовувати картинки і біблійні історії.

У Страсний тиждень 2020 не можна влаштовувати весілля, швидше за все, священик відмовиться вінчати молодят. Під забороною хрещення і навіть поминки. Не варто відзначати дні святих, якщо вони припадають на останній тиждень перед Великоднем. Всі обряди та служби повинні бути присвячені лише випробувань Ісуса Христа і його безсмертної жертву.

Під час Великого посту потрібно обмежити себе у всіх розвагах, гуляннях, веселому дозвіллі, не заохочуються мирські свята, такі як день народження, річницю, ювілей, корпоратив тощо. Якщо дуже хочеться відзначити – краще провести заходи після Великодня.

Не можна також ходити на цвинтар і прибирати на могилах покійних. Пам'ятайте, що для цього в церковному календарі є особлива дата – батьківська субота. А ось наводити порядок в будинку на Страсну седмицю можна і потрібно. У господарів є час до Чистого четверга, щоб вимити підлогу та вікна, протерти пил, вибити килими, випрати і випрасувати одяг і виконати всі завдання по прибиранню, які постійно відкладаються.

Коли настає Страсний тиждень, Великий піст посилюється – з понеділка заборонено їсти продукти тваринного походження, включаючи рибу, гарячі страви, рослинне масло, пити будь-які напої, крім простої води. Так зване сыроядение дотримується до самої Страстної п'ятниці.

Категорично заборонено гадати. В християнстві в принципі не заохочуються ворожіння та інші “магічні” ритуали, а вже у Страсну седмицю – тим більше. Заборона не поширюється на народні прикмети. Замість цього треба згадувати, які історії сталися з Ісусом.

Заборони змінюються в залежності від того, який день тижня. Дивіться що можна і не можна робити за датами в 2020 році.

Великий понеділок – 13 квітня

Перший день Страсного тижня 2020 присвячений старозавітній історії про те, як брати через заздрість продали Йосипа в рабство, що вважається прообразом страждань самого Ісуса. Згадують також історію, коли Христос прокляв безплідну смоковицу в Єрусалимі, що символізує грішну душу.

Страсний тиждень 2020 варто починати з прибирання в будинку і у дворі. Так більше шансів встигнути впоратися з усіма справами до Чистого четверга і в підсумку зустріти Великдень в чистоті і порядку.

Великий понеділок – єдиний день у році, коли проводять чин мироваріння. Це обряд приготування масла під назвою світу, яке використовують для помазання віруючих. У рецепт входять 50 ефірних масел, смол, рослин – все це потрібно варити три доби.

Великий вівторок – 14 квітня

У цей день християни згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, а також притчі, розказані в одному з храмів Єрусалиму: про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд, про таланти, а також про дев'ять дів.

На другий день Страсний тиждень, як правило, вимагає закінчити всі справи по господарству, в особливості: прання, прасування, прибирання, ремонт одягу.

Велика середа – 15 квітня

В цей день розповідають історію про покаяння грішниці, яка, обмила ноги Спасителя своїми сльозами і помазала їх світом – це трактують, як підготовку до поховання Ісуса. Згадують також зрада Іуди Іскаріота, який продав Христа владі за 30 срібних монет.

Вважається, що в цей день жінкам потрібно вести себе максимально благочестиво, адже посилюються спокуси. Крім того, не можна в'язати, шити або займатися іншим рукоділлям.

Велика середа – це день, щоб винести з будинку всяке сміття після генерального прибирання, зробити всі покупки, необхідні для фарбування яєць, приготування пасок та інших страв. Крім того, потрібно сповідатися.

Великий четвер – 16 квітня

Священики розповідають історію про Таємну вечерю, а також проводять “Дванадцять Євангелій” – одну з найтриваліших служб. Під час неї зачитують дванадцять частин з Євангелій, нагадуючи про страждання Ісуса Христа. Віруючим в храмі покладається причаститися, запалити свічку і підтримувати вогник до самого будинку.

Четвертий день Страсної седмиці в народі відомий як Чистий четвер. Біблія свідчить, що саме в цей день Ісус Христос показав велику любов до своїх учнів, особисто обмивши їм ноги.

Здавна прийнято купатися, поки не зійшло сонце, щоб змити з водою все погане. Якщо не встигли – треба закінчити прибирання. В цей день активно готуються до Великодня: випікають паски, готують традиційні яйця – крашанки і писанки.

Ще одна традиція, якою славиться Страсний тиждень: стригтися самим і стригти своїх дітей, щоб волосся росли густими і красивими. Господарі навіть зістригають трохи вовни з домашніх тварин, що нібито приносить їм здоров'я. А щоб заманити більше грошей у гаманець – прийнято три рази перераховувати вже наявні. Але це більше забобони, ніж реальні народні звичаї в Україні.

Страсна п'ятниця – 17 квітня

Найбільш сумне і строге час посту. Вважається, що саме в цей день Ісус загинув на хресті. Потрібно обов'язково відвідати як ранкову, так і вечірню служби в храмах. Увечері на Страсну п'ятницю традиційно виносять плакат із зображенням Христа в труні – Плащаницю, яку ставлять в центрі храму. Тоді ж виконують Канон про розп'яття і розповідають історію про те, як перед похованням тіло Ісуса мазали пахощами.

В Страсну п'ятницю не можна проводити літургію крім випадків, коли вона збігається з Благовіщенням. Якщо це відбувається, то священики влаштовують літургію Іоанна. Після неї можна пекти паски, але перед приготуванням слід прочитати молитву “Отче наш”. Страсна п'ятниця 2020 – не такий випадок.

Будь-яка інша робота по господарству в цей день заборонена. Не можна шити, прати, мити, прибирати і навіть готувати. Розваги теж знаходяться під забороною, адже в народі кажуть: якщо веселитися в Страсну п'ятницю – потім весь рік доведеться ридати. Категорично заборонені будь-які сварки, конфлікти, лихослів'я. Краще всього після відвідин храму усамітнитися і весь залишок дня присвятити думкам про жертву Ісуса Христа, читати молитви, вивчати Євангеліє.

У Страсну п'ятницю 2020 треба дотримуватися найсуворішого посту. Не можна зовсім нічого їсти – тільки пити воду. Але потрібно пам'ятати, що суть посту зовсім не в дієті, а в очищенні тіла і душі. Навіть священики кажуть: якщо від голодування стає зовсім погано – краще з'їсти трохи хліба, “холодних” овочів, фруктів та грибів.

Велика субота - 18 квітня

Згадують поховання тіла Ісуса Христа і його подорож в Пекло для спасіння людських душ. Ще одна назва - Тиха субота, адже в цей день не можна багато говорити, веселитися і займатися іншими гучними справами. Заборонена будь-яка робота по дому, так і поза ним.

У Велику суботу обов'язково проводять ранкову молитву, а після обіду в храмах святять паски, крашанки та іншу їжу. Можна вживати гарячу їжу, приправлену олією, і навіть випити склянку вина.

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