Популярний доктор Євген Комаровський продовжує розвінчувати міфи навколо епідемії небезпечного вірусу

Про це фахівець розповів в своєму особистому відеоблозі, передає Politeka.net.

Як відомо, українці намагаються знайти нові способи захисту від підступного вірусу, і деякі "рятуються" від хвороби за допомогою антибіотиків.

Комаровський розвінчав цей міф і пояснив, чому такий "метод захисту" не спрацює. Як стверджує популярний доктор, антибіотики не діють на віруси.

"Звертаю вашу увагу, що для того щоб визначити, пневмонія вірусна або бактеріальна, як правило, не потрібні ніякі мазки. Для цього достатньо зробити звичайний клінічний аналіз крові. І показники в загальному аналізі крові, який робиться протягом 5 хвилин на гематологічному аналізаторі, дозволяють у більшості випадків вирішити - це вірус чи бактерія, потрібен антибіотик чи ні", - пояснив він і додав, що лише після аналізу лікар може призначати пацієнту антибіотики.

Комаровський також звернув увагу, що ВООЗ та всі вчені світу постійно доводять, що профілактична антибіотикотерапія не спрацьовує.

"Тобто якщо ви приймаєте антибіотики до того, як виникла пневмонія, ви не можете її запобігти. Більше того, науковці завжди доводили лікарям, що профілактична антибіотикотерапія збільшує ризик розвитку ускладнень. І раптом купа народу стала з приходом віруса розповідати нам, що мало не при першому чих потрібно призначати антибіотики", - здивовано популярний лікар від логіки деяких співвітчизників.

Він також додав, що подібна практика суперечить всім канонам медицини.

Раніше Євген Комаровський попередив, що вже на наступному тижні підступний вірус почне масово поширюватися по країні.

За його словами, число заражених різко зросте відразу після того, як Україна в повному обсязі отримає тести.

Також фахівець попередив, що Україна в умовах епідемії може піти за сценарієм Італії та Іспанії.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

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