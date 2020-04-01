Як і коли тепер можна виходити на вулицю

У МОЗ розповіли, яким чином відомство збирається боротися з "уханьским" вірусом в Україні

Як передає Politeka.net, про це повідомляється в Телеграм-каналі МОЗ. Уряд має намір посилити карантинні заходи: нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.

Серед заходів, які збираються зробити:

домашня ізоляція, домашній карантин і соціальне дистанціювання людей у віці від 60 років

обмеження відвідування парків і зон відпочинку (окремо опрацьовується питання з зупинками громадського транспорту).

Більш того, в планах у Кабміну заборона: на перебування в громадських місцях без одягненої маски або респіратора; переміщення групою із більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу дорослих; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Раніше ми повідомляли, український політолог Юрій Романенко опублікував інфографіку з невтішною для українців статистикою, де порівнюється по днях ситуація в нашій країні і Іспанії, яку роздирає епідемія. На його думку, Україна йде за "іспанським" сценарієм: цифри говорять самі за себе.

Також ми розповідали, відомий педіатр Євген Комаровський розвінчує міфи, пов'язані з епідемією. З останнього, доктор прокоментував "любов" українців до антибіотиків. За його словами, вони не діють на віруси.

"Звертаю вашу увагу, що для того щоб визначити, пневмонія вірусна або бактеріальна, як правило, не потрібні ніякі мазки. Для цього достатньо зробити звичайний клінічний аналіз крові. І показники в загальному аналізі крові, який робиться протягом 5 хвилин на гематологічному аналізаторі, дозволяють у більшості випадків вирішити - це вірус чи бактерія, потрібен антибіотик чи ні", - зазначив Коморовський.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

За станом на 10 годин 1 квітня в Україні зафіксовано 669 лабораторно підтверджених випадків зараження "китайським" вірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла рішення про звільнення Ємця та Уманського.

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