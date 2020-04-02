Правоохоронці обмежують в'їзд і виїзд в містах і селах України в зв'язку з поширенням китайського вірусу

Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок" у четвер 2 квітня. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Так, напередодні особливий транспортний режим запровадили по всій Чернівецькій області, яка є одним з лідерів поширення хвороби в Україні. Тепер на територію Буковини зможуть потрапити лише ті авто, які забезпечують життєдіяльність регіону. Людей туди будуть пускати тільки тих, хто там проживає.

В Сумській області перекрили в'їзди в село Козацьке, де зафіксовано вісім випадків зараження. При цьому дві людини померли. На в'їзді до села блокпости, туди впускають і випускають тільки за списками та в разі крайньої необхідності.

Крім того, відучора заблоковано в'їзд і виїзд з райцентру Кам'янка Черкаської області - там днями виявили 28 випадків зараження.

Ще минулого тижня аналогічні заходи ввели в селі Тинне на Рівненщині, де захворіло 10 осіб, троє - померло.

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