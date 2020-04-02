Правоохранители ограничивают въезд и выезд в городах и селах Украины в связи с распространением китайского вируса
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок" в четверг 2 апреля. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Так, накануне особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области, которая является одним из лидеров распространения болезни в Украине. Теперь на территорию Буковины смогут попасть только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. Людей туда будут пускать только тех, кто там проживает.
В Сумской области перекрыли въезды в село Казачье, где зафиксировано восемь случаев заражения. При этом два человека умерли. На въезде в села блокпосты, туда впускают и выпускают только по спискам и в случае крайней необходимости.
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Кроме того, со вчерашнего дня заблокирован въезд и выезд из райцентра Камянка Черкасской области - там на днях выявили 28 случаев заражения.
Еще на прошлой неделе аналогичные меры ввели в селе Тынное на Ровенщине, где заболели 10 человек, трое - умерли.
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