В сети показали карантинный набор, который получили вернувшиеся из-за границы граждане Южной Кореи

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Карантнинный набор включает в себя средства защиты и продукты питания. В него в частности вошли: 20 специальных масок KF-94 (стоимость одной такой 4-5 долларов), 25 обычных масок, 500мл дезинфицирующего средства и отдельно дезифицирующее средство для рук, градусники.

Также народ включает в себя продукты питания: разное печенье, батончики, шоколад, желе, рис, мясо, различные супы, напитки.

Отметим, видео вызвало настоящий переполох в сети. Подписчики российской странички, которая перепостила видео, активно его комментируют.

«А я всегда знал что они там в своей Корее русофобы) Чуть что сразу скрепы шатать... ни стыда ни совести...», «Короче, 5 зарплат нашего среднего класса», «Мне кажется, что уже бесполезно говорить про великий русский народ кроме понтов и говна, вообще ничего. Ну, может честно признаемся, и попросим кого-нибудь нас поучить. Ну, европейцев или даже кореян. У нас просто очень большие проблемы с головой и куча ненужных амбиций», «а всё потому, что они своих президентов за коррупцию сажают, а мы обнуляем», «Загнивающие капиталисты», - пишут в сети.

Как-то мы не нашли слов. То ли слюной захлебнулись, то ли слезами. Просто посмотрите pic.twitter.com/yTpgzpOH4L — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 1, 2020

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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