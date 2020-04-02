Посилення карантина через коронавірус ще більше ізолює українців і зробить їх асоціальними

Так, з квітня уряд заборонив громадянам виходити на вулицю компаніями більше двох осіб, з'являтися без маски, а також гуляти в парках, скверах, прибережних і лісопаркових зонах, передає Politeka.

На такі обмеження відреагував відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський, який завжди пропагував прогулянки з дітьми на свіжому повітрі.

Свій крик душі він опублікував у Telegram-каналі.

«Наш чудовий і дбайливий уряд вирішив, що «забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності». Це дуже круто, що вигулювати собаку можна, а дитину не можна», – написав лікар.

Серед інших обмежень, якими Кабінет міністрів «порадував» українців, – проведення масових заходів за участю більше десяти осіб, заборона дітям до 16 років з'являтися у громадських місцях без супроводу дорослих і так далі.

Раніше ми писали про те, що доктор Комаровський розповів, які препарати обов'язково повинні бути в аптечках українців у період коронавіруса.

За його словами, якщо в домі є люди похилого віку або люди з хронічними захворюваннями, необхідно запастися «традиційними» для їх недуг ліками.

Що ж стосується препаратів, які необхідно мати під рукою в період епідемії коронавіруса, то це, в першу чергу, жарознижуюче. Крім того, слід запастися сольовими розчинами для промивання слизової носа, судинозвужувальними краплями у ніс, смоктальними таблетками для симптоматичного полегшення болю в горлі.

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, чи можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.