На вихідних у Харкові і регіоні очікується хмарна з проясненнями погода із заморозками

Про це передає Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у суботу, 4 квітня, за прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. Сонце періодично ховатиметься за хмарами. Вітер східний, 5-10 метрів у секунду. Температура повітря вночі від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла, вдень повітря прогріється до +11 +16 градусів.

За останні 130 років спостережень найвища температура в цей день була зафіксована в 1975 році на позначці +23,5, а найхолодніше 4 квітня задокументоване десятьма роками раніше. У 1965 році мінімальний показник температури склав -7,3.

4 квітня вшановується пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого називали Василем Теплим. На підтвердження теплої весняної погоди склалось багато приказок, наприклад: «опівдні бурульки пускають у сніг сльози гарячі». На Василя зазвичай сонце завжди яскраво починає гріти, з дахів капає. Сині хмари вказували на тепло і дощ: «Перший квітневий дощ воза золотого вартий», – говорили наші предки.

У неділю, 5 квітня, також буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер зміниться на північно-західний, 7-12 метрів в секунду, вдень місцями пориви до 15 – 20 метрів.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла. Вдень потеплішає до +11 +16 градусів.

Температурні рекорди цього дня були встановлені в 1950 році (+22,6) і в 1987 році (- 6,5).

У цей день вшановується пам'ять преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського монастиря. У народі Никін вважається покровителем шашкової гри. У цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями якихось прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх до ганку, пригощали крихтами, зернятками, лляним насінням. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.

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