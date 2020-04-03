Світ більше не буде колишнім

Після пандемії коронавіруса, що відправила весь світ на карантин, поставивши планету на паузу, життя людей зміниться назавжди

Причому ці зміни торкнутися абсолютно всіх сфер життя, впевнений радник президента України, голова київської філії американської організації «Університет Сингулярності» і провідний футуролог країни Ігор Новіков. Свої прогнози він озвучив в інтерв'ю «Українській правді».

Після того, як світ переживе епідемію, величезним попитом почне користуватися все те, що пов'язано з контентом, причому в ціні буде не його кількість, а якість і сортування.

Карантин породив величезний попит на дистанційну освіту. Люди готові платити за якісні інтерактивні відеоуроки, особливо батьки школярів, і цей контент стане в нагоді і після коронавіруса, оскільки діти часто хворіють.

Величезний поштовх до розвитку, природно, отримає і медицина. Особливу увагу почнуть приділяти превентивним заходам, оскільки лікування на пізніх стадіях – це дорого і неефективно. Коронавірус уже показав, що тести набагато дешевші за апарати ШВЛ і рятують більше життів за менші гроші. Така ж ситуація з онкологією: рання діагностика – це більш високі шанси на одужання.

«Думаю, ми побачимо розквіт превентивної персоналізованої медицини. І, звичайно ж, давно заслужений зліт поваги до професії лікаря», – підкреслив футуролог.

Людство перегляне ставлення до медиків і прийде до розуміння того, що необхідний новий баланс в оплаті праці педагогів і лікарів.

«Мессі і Роналдо – це, звичайно, чудово. Але мені здається, що люди, які впливають на те, жити вам або померти, теж варті уваги як, так і грошей», – пояснив Новіков.

Зміниться і підхід до ведення бізнесу. Виробничі ланцюжки, розкидані по всій планеті, виявилися вразливими в умовах пандемії. На думку експерта, відбудуться системні зміни, які змусять бізнес більше дивитися на свій регіон.

Новіков також прогнозує зростання попиту на послуги людей, професії яких до карантину вважалися не престижними, – сантехніків, електриків, тобто тих, хто може вирішити проблеми руками.

Що стосується торгівлі, то величезний ухил тепер буде зроблений на розвиток олайн-майданчиків, створення сайтів і каталогів, служби доставки.

Туризм, якому у нових умовах пророкували загибель, виживе, впевнений Новіков, але він сильно видозміниться: відбудеться апдейт інфраструктури, міграційних політик, безпеки і т. д

«Ще в середині січня я порівняв початок пандемії за потенціалом з 11 вересня. Тому що зміни, які спричинить за собою коронавірус – системні і надовго, – підкреслив Новіков.

Нагадаємо, наглядова рада Укрзалізниці по скайпу обрала нового голову.

Як повідомляла Politeka, школярів Харківщини примусять навчатися на карантині дистанційно.

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